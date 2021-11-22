В Самарской области заметно похолодает

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Циклон пока не покидает наш регион, сообщает Приволжское УГМС.

В понедельник, 22 ноября, днем ожидается переменная облачность. Температура воздуха +2...-3 °C. Местами гололедица.

В ночь на вторник прогнозируют небольшой снег. Немного похолодает: -4...-9 °C. Днём: переменная облачность, без осадков. Ветер Температура воздуха -2...-7 °C.

Местами образуется гололедица и снежный накат, что осложнит обстановку на дорогах. Неблагоприятной будет погода и для метеочувствительных людей, т.к. ожидаются значительные колебания атмосферного давления.