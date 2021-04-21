В Самарской области заключено уже более 15 тысяч социальных контрактов

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В Самарской области уже заключено более 15 тысяч социальных контрактов, из них почти 1400 контрактов на сумму 43,3 млн.рублей – в прошлом году. Регион стал одним из первых в стране, где начали заключать соцконтракты в целях поддержки людей, которым необходима помощь.

Социальный контракт – это беспрецедентная мера поддержки жителей губернии, действенный инструмент, направленный на повышение реальных доходов граждан и снижение бедности. Особое внимание именно такой форме государственной помощи Президент России Владимир Путин уделил в Послании к Федеральному Собранию РФ 15 января 2020 года.

Соцконтракт решает сразу несколько проблем, связанных и с бедностью, и с занятостью, и с выводом людей из трудной жизненной ситуации. А главное – он дает возможность достойно обеспечивать себя самостоятельно на протяжении длительного периода времени.

С 2021 года за счет модернизации возможности предоставления господдержки по социальному контракту стали доступными более широкому кругу получателей.

Впервые такая помощь предоставляется на условиях софинансирования из федерального (681,8 млн. руб.) и регионального (367,1 млн. руб.) бюджетов. Ранее на эти цели направлялось не более 50 млн. руб. в год и только из областной казны.

«В этом году благодаря консолидации с федеральным бюджетом финансирование увеличится почти в 20 раз, до одного с лишним миллиарда рублей. Мы сможем большему числу земляков помочь», — отметил Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Поддержка людей, которым это необходимо, оказанием им реальной помощи - часть стратегии лидерства главы региона.

Значительно расширился перечень мероприятий программы социальной адаптации в рамках социального контракта. Появилась возможность использования средств соцконтракта на поиск работы, осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности и ведение личного подсобного хозяйства. В рамках этих мероприятий возможно прохождение профессиональной подготовки или переподготовки.

Кроме того, средства соцконтракта можно использовать на мероприятия, способствующие преодолению трудной жизненной ситуации (приобретение товаров первой необходимости, товаров и услуг для дошкольного и школьного образования, профилактический медосмотр и др.). Выплата предоставляется как единовременно, так и ежемесячно. Ее максимальный размер вырос с 50 000 до 250 000 рублей на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, а с прохождением профподготовки (переподготовки) – до 280 000 рублей.

Категории граждан, имеющих право на социальную помощь по социальному контракту, с 2021 года дополнены малоимущими семьями, состоящими из граждан трудоспособного возраста.

Для решения вопроса о предоставлении этой меры необходимо обращаться в комплексные центры социального обслуживания населения по месту жительства или месту пребывания гражданина.

Так и поступила многодетная семья из Октябрьска. С помощью соцконтракта ей удалось открыть салон флористики «Мир цветов». Елена Цымбалова перебралась на постоянное место жительство к родной сестре в Самарскую область около двух лет назад из Киргизии. Женщина одна воспитывает троих детей: Марию, Алину и сына Тимура. Все учатся в школе, а также занимаются в секции по плаванию в спортивном комплексе «Волна».

После переезда Елена не смогла устроиться на постоянную работу. Но всю жизнь мечтала открыть свое собственное дело. Узнав о возможности получить помощь от государства, решила попробовать осуществить давнюю мечту и открыть салон флористики.

«Буквально в течении месяца я собрала документы. Потом сделала бизнес-план. В середине января обратилась, в конце марта уже зарегистрировалась как ИП и мне выделили 250 000 рублей», - рассказывает Елена. На эти средства она приобрела специальное оборудование и мебель для салона-мастерской.

Помимо соцконтракта, семья Цымбаловых пользуется и другими мерами соцподдержки: ежемесячно получает детское пособие на ребенка из многодетной семьи, денежную компенсацию расходов на проезд и питание школьников на всех детей, ежегодное пособие к началу учебного года.