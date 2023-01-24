В Самарской области ЗАГС зарегистрировал брак дочери и отца

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Брак между папой и дочкой был зарегистрирован еще в 2018 году, но известно о нем стало только сейчас, когда процесс попал в обзор судебной практики Верховного суда.

Так, в октябре того года в одном из отделений ЗАГСа Самарской области поженились 28-летняя девушка и 45-летний мужчина. В 2019 году выяснилось, что муж с женой кровные родственники, пишет ГТРК Самара.

Брачный союз между папой и дочкой в свое время не вызвал подозрения у сотрудников местного отделения ЗАГСа, так как за 8 лет до этого женщина официально поменяла фамилию. Однако спустя некоторое время работники ведомства все-таки заподозрили неладное и обратились в прокуратуру с сообщением по факту заключения брака с нарушением требований закона. Представители надзорного ведомства подготовили обращение в суд с требованием аннулировать запись между отцом и дочерью. Иск был удовлетворен, и запись о государственной регистрации этого брака аннулировали.

Напомним, что согласно Семейному кодексу РФ регистрация брака между близкими родственниками - родителями и детьми, братьями и сёстрами, бабушками/дедушками и внуками - не допускается. Примечательно, что обжаловать решения суда экс-супруги не стали

А недавно эта история стала достоянием гласности, так как этот случай попал в обзор судебной практики Верховного суда РФ.