В Самарской области за счет президентских грантов организовали проект "Будь смелее"

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В 2020 году в фонд президентских грантов пришло рекордное, на тот момент, количество заявок. Некоммерческие организации Самарское области также принимали активное участие в конкурсе, среди них было некоммерческое партнерство «Здоровая нация», чей проект «Будь смелее» стал победителем и был реализован за счёт средств гранта.

Проект « Будь смелее» был создан специально для детей и подростков в возрасте 8-14 лет, проживающих в неполных, многодетных семьях, а также семьях, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Всего за 7 дней 50 детей смогли посетить 14 пробных спортивных занятий по различным направлениям, проводимых действующими тренерами, чтобы в конце определиться, каким именно видом спорта они хотят заниматься.

Стоит сразу отметить, что проект «Будь смелее» не имел коммерческой направленности, путевки не продавались, они были реализованы на безвозмездной основе детям из неполных, многодетных семей и семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Смена проходила с 20 по 27 марта. Помимо спортивных мастер-классов, программа была дополнена игрой в лазертаг, играми на сплочение и командообразование ребят, огромным количеством настольных игр с персональным игроведом.

«Все, было весело и здорово !! Каждый день что-то новое, Лазертаг супер» - комментирует один из участников смены.

Больше половины ребят уже определись со спортивной секцией, которую хотят посещать, после смены. Это говорит о высоком социальном эффекте проекта и положительных результатах.

В смене побывало 14 различных тренеров Самары. Все тренеры, приехавшие для проведения мастер-классов в смену, оставили положительные комментарии.

«Одной из главных проблем при подготовке к смене был поиск тренеров. Около 40 были осведомлены, однако только 14 дали свое согласие, при этом один из тренеров отказался уже в процессе проведения смены и нам пришлось оперативно искать замену» - отмечает Ярыгин Виктор, руководитель проекта «Будь смелее».

На данный момент смена подошла к концу, проект находится на заключительной стадии. У детей сформирована сознательная установка на здоровый образ жизни, устойчивые мотивы и потребность к регулярным занятиям физической культурой и спортом через пребывание в лагере «Будь смелее».