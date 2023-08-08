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В Самарской области за месяц число резюме от соискателей выросло на 8%

8 августа 2023 10:59
172
В Самарской области за месяц число резюме от соискателей выросло на 8%

Эксперты hh.ru, платформы онлайн-рекрутинга в России, выяснили, в каких сферах за месяц сильнее всего выросло число резюме и как изменился уровень конкуренции на рынке труда.

 Рост числа резюме в Самарской области в июле по сравнению с июнем отмечен во всех сферах: в целом по рынку труда он составил 8%. Больше всего количество резюме выросло в страховании (+11%), в сфере науки и образования (+11%), туризма и гостеприимства (+10%). Наименьший рост зафиксирован в сфере управления персоналом (+1%) среди высшего и среднего менеджмента и в автомобильном бизнесе (+2% в каждой). Не изменилась ситуация по сравнению с июнем в сфере стратегии и инвестиций, на 1% снизилось количество резюме в сфере закупок.

 

Профсфера                                                Динамика резюме, июль 2023 к июню 2023

Страхование

+11%

Наука, образование

+11%

Туризм, гостиницы, рестораны

+10%

Искусство, развлечения, массмедиа

+9%

Медицина, фармацевтика

+9%

Рынок труда в целом                                  

+8%

 

Количество резюме от соискателей выросло впервые с апреля 2023 года. Тенденция наблюдается во всех регионах Приволжского федерального округа: больше всего активность соискателей выросла в Чувашии (+15% к июню), меньше всего – в Самарской области (+8%). В целом по Поволжью рост числа резюме за месяц составил 11%.

Самара, август 2023 года – Эксперты hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, выяснили, в каких сферах за месяц сильнее всего выросло число резюме и как изменился уровень конкуренции на рынке труда.

 Рост числа резюме в Самарской области в июле по сравнению с июнем отмечен во всех сферах: в целом по рынку труда он составил 8%. Больше всего количество резюме выросло в страховании (+11%), в сфере науки и образования (+11%), туризма и гостеприимства (+10%). Наименьший рост зафиксирован в сфере управления персоналом (+1%) среди высшего и среднего менеджмента и в автомобильном бизнесе (+2% в каждой). Не изменилась ситуация по сравнению с июнем в сфере стратегии и инвестиций, на 1% снизилось количество резюме в сфере закупок.

 

Профсфера                                                Динамика резюме, июль 2023 к июню 2023

Страхование

+11%

Наука, образование

+11%

Туризм, гостиницы, рестораны

+10%

Искусство, развлечения, массмедиа

+9%

Медицина, фармацевтика

+9%

Рынок труда в целом                                  

+8%

 

Количество резюме от соискателей выросло впервые с апреля 2023 года. Тенденция наблюдается во всех регионах Приволжского федерального округа: больше всего активность соискателей выросла в Чувашии (+15% к июню), меньше всего – в Самарской области (+8%). В целом по Поволжью рост числа резюме за месяц составил 11%.

hh.индекс по итогам июля в Самарской области составляет 3,6 резюме на вакансию, рынок труда остается соискательским. При этом за месяц показатель поднялся с 3,3 до 3,6 пунктов. Наиболее дефицитными остаются сферы «Автомобильный бизнес», «Медицина и фармацевтика», «Розничная торговля».

«Рост количества резюме в июле — это сезонный всплеск, связанный с выходом на рынок труда студентов и выпускников. То есть, положительная динамика резюме пока не говорит о кардинальных переменах на рынке труда, он по-прежнему остается дефицитным, особенно в части «синих воротничков». Основной спрос на кандидатов сосредоточен в нескольких профессиональных группах: рабочий персонал, производство, сервисное обслуживание, продажи, обслуживание клиентов, розничная торговля, строительство и недвижимость. Работодатели из разных отраслей фактически конкурируют за одних и тех же людей на рынке труда» — рассказала директор филиала hh.ru в Казани Альбина Султанова.

 

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