В Самарской области взрослым и детям рассказывают о важных правилах дорожного движения

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Так, в Жигулевске прошла акция «Трезвый руль», направленная на пресечение случаев управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения и повышения безопасности на дороге. Организаторами акции стали Дом молодежных организаций г. Жигулевска и сотрудники городской Госавтоинспекции. В ходе мероприятия на одной из улиц города волонтеры вручали водителям тематические памятки, а сотрудники полиции, в свою очередь, проводили разъяснительные беседы, напоминая о том, что руль и алкоголь – понятия несовместимые, вождение в нетрезвом виде влечет за собой уголовную и административную ответственность.

Также жигулевские Госавтоинспекторы вместе с ребятами из школы №10 провели акцию «Письмо водителю». Организаторы мероприятия обратились к автовладельцам с просьбой внимательней относиться к юным пешеходам, быть бдительными на дороге. Полицейские и их помощники напомнили жителям города о соблюдении скоростного режима при подъезде к пешеходным переходам и на перекрестках, особенно расположенных вблизи учебных учреждений, а школьники вручали им свои письма с пожеланиями. Водители, в свою очередь, пообещали ребятам, что обязательно прислушаются к их словам, и конечно же будут соблюдать правила безопасности на дороге.

В Кошкинском районе полицейские в целях предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма и профилактики ДТП с участием детей провели акцию «Дети! Дорога! Жизнь!» вместе с отрядом ЮИД «Зеленый огонек» школы с. Кошки. Госавтоинспекторы напомнили о правилах безопасного перехода улиц, призвали пешеходов соблюдать Правила дорожного движения, быть внимательными при переходе проезжей части и даже при переходе дороги по пешеходному переходу убеждаться в безопасности, а в темное время суток использовать световозвращающие элементы на одежде. Также ребятам рассказали о «дорожных ловушках» и провели практический урок, после чего юидовцы вручили всем участникам акции тематические памятки, световозвращатели и призвали всегда быть осторожными.

В Сергиевском районе инспектор по делам несовершеннолетних территориального органа внутренних дел и сотрудница Госавтоинспекции провели профилактические беседы с учениками школ сельских поселений Кармало-Аделяково и Елшанка. С ребятами поговорили на тему безопасного и законопослушного поведения, а также напомнили о правилах дорожной безопасности. Госавтоинспектор рассказала учащимся о распространенных ошибках, которые могут привести к дорожно- транспортным происшествиям с их участием, напомнила о том, что нельзя переходить проезжую часть в неположенном месте, играть возле дороги и выбегать на нее. В завершение встреч полицейские подарили ребятам световозвращающие элементы и настоятельно рекомендовали использовать их в темное время суток.

В Елховском, Волжском и Приволжском районах сотрудники Госавтоинспекции провели акцию «Пристегни самое дорогое!». Дети – самые важные пассажиры в автомобиле, и за их безопасность несут ответственность взрослые. Нередко происходит так, что тяжелые последствия для здоровья случаются по причине пренебрежения Правилами дорожного движения, в частности отсутствия или неиспользования детских удерживающих устройств.

Водителям и юным пассажирам вручили тематические памятки, рассказали о необходимости использования ремня безопасности и детских удерживающих устройств в салоне автомобиля, необходимых, чтобы беречь жизнь и здоровье маленького пассажира, а также напомнили о важности неукоснительного соблюдения Правил дорожного движения и поведения в салоне транспорта.

Сотрудники полиции уверены, что такие мероприятия способствуют формированию правильных привычек безопасного поведения на дорогах и в автомобиле у всех участников дорожного движения.