В Самарской области выявили 571 нарушение миграционного законодательства

107

В целях выявления и пресечение правонарушений в сфере миграции иностранными гражданами на территории Самарской области проведён первый этапа комплексной оперативно-профилактической операции «Нелегал-2021».

В мероприятии приняли участие сотрудники управления по вопросам миграции, оперативники Управления уголовного розыска, Управления по контролю за оборотом наркотиков, Управления экономической безопасности и противодействия коррупции областного главка полиции, сотрудники Управления охраны общественного порядка и Центра по противодействию экстремизму, инспекторы Госавтоинспекции, участковые уполномоченные полиции и сотрудники патрульно-постовой службы полиции.

За время проведения операции правоохранители выявили 571 нарушение миграционного законодательства. Выявлено 87 преступлений, связанных с организацией незаконной миграции. По результатам рассмотрения дел об административных правонарушениях наложено штрафов на сумму более одного миллиона рублей. В отношении четырех иностранцев принято решение об административном выдворении за пределы Российской Федерации.

Так в Красноярском районе правоохранители выявили иностранных граждан на территории строящегося коттеджного поселка. Во время проведения мероприятия выявлены 56 иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность в качестве строителей. В отношение 12 человек, у которых отсутствовали соответствующие разрешения на работу, составлены административные протоколы.

Также правоохранители проверили, как соблюдаются требования закона на территории тепличного комплекса в Кинельском районе. В ходе проведения операции выявлены 35 граждан, осуществляющих трудовую деятельность в качестве овощеводов. Шесть человек, работающих с нарушением законодательства, привлечены к административной ответственности.

На всех нарушителей законодательства наложены административные штрафы в размере от двух до пяти тысяч рублей. По выявленным фактам правоохранители собрали материалы проверки для привлечения к административной ответственности по ст. 18.15 КоАП РФ «Незаконное привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства» работодателей иностранных граждан. Санкция статьи предусматривает ответственность в виде наложения административного штрафа на граждан в размере до пяти тысяч рублей, на должностных лиц до 50 тысяч рублей, на юридических лиц до 800 тысяч рублей либо административное приостановление деятельности на срок от четырнадцати до девяноста суток.