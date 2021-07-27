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В Самарской области выявили 571 нарушение миграционного законодательства

27 июля 2021 11:59
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В Самарской области выявили 571 нарушение миграционного законодательства

В целях выявления и пресечение правонарушений в сфере миграции иностранными гражданами на территории Самарской области проведён первый этапа комплексной оперативно-профилактической операции «Нелегал-2021».

В мероприятии приняли участие сотрудники управления по вопросам миграции, оперативники Управления уголовного розыска, Управления по контролю за оборотом наркотиков, Управления экономической безопасности и противодействия коррупции областного главка полиции, сотрудники Управления охраны общественного порядка и Центра по противодействию экстремизму, инспекторы Госавтоинспекции, участковые уполномоченные полиции и сотрудники патрульно-постовой службы полиции.

За время проведения операции правоохранители выявили 571 нарушение миграционного законодательства. Выявлено 87 преступлений, связанных с организацией незаконной миграции. По результатам рассмотрения дел об административных правонарушениях наложено штрафов на сумму более одного миллиона рублей. В отношении четырех иностранцев принято решение об административном выдворении за пределы Российской Федерации.

Так в Красноярском районе правоохранители выявили иностранных граждан на территории строящегося коттеджного поселка. Во время проведения мероприятия выявлены 56 иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность в качестве строителей. В отношение 12 человек, у которых отсутствовали соответствующие разрешения на работу, составлены административные протоколы.

Также правоохранители проверили, как соблюдаются требования закона на территории тепличного комплекса в Кинельском районе. В ходе проведения операции выявлены 35 граждан, осуществляющих трудовую деятельность в качестве овощеводов. Шесть человек, работающих с нарушением законодательства, привлечены к административной ответственности.

На всех нарушителей законодательства наложены административные штрафы в размере от двух до пяти тысяч рублей. По выявленным фактам правоохранители собрали материалы проверки для привлечения к административной ответственности по ст. 18.15 КоАП РФ «Незаконное привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства» работодателей иностранных граждан. Санкция статьи предусматривает ответственность в виде наложения административного штрафа на граждан в размере до пяти тысяч рублей, на должностных лиц до 50 тысяч рублей, на юридических лиц до 800 тысяч рублей либо административное приостановление деятельности на срок от четырнадцати до девяноста суток.

Теги: миграционное законодательство нелегальные мигранты

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