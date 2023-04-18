В Самарской области выпущено более 80 тысяч Карт жителя

Первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел совещание по вопросу развития проекта «Карта жителя Самарской области». В режиме видеоконференцсвязи к участию в совещании подключились представители платежной системы «Мир» и отделения Самара Волго-Вятского ГУ Банка России.
Напомним, поручение запустить в регионе проект «Карта жителя Самарской области» дал Губернатор Дмитрий Азаров в своем Послании в феврале 2020 года. В том же году началась активная работа над проектом.
«Эмиссия электронных карт стартовала в 2021 году, и сегодня проект успешно развивается. Продвинулись мы достаточно серьезно – разработано мобильное приложение, которое активно применяется гражданами, есть программа лояльности, в ней участвует более 200 компаний, и это количество будет расти. Самое главное, что мы видим интерес людей к карте жителя. В настоящее время подано больше 80 тысяч заявок на эмиссию карт. В этом году мы хотим значительно продвинуться в развитии проекта, расширить перечень банков, которые станут нашими партнерами, и, безусловно, расширить программу лояльности», – озвучил планы на 2023 год Виктор Кудряшов.
Председатель Правительства Самарской области поблагодарил платежную систему «Мир» и Волго-Вятский банк за постоянную поддержку проекта, маркетинговые программы для жителей региона, которые позволяют двигаться вперед: «Рассчитываем, что будем и дальше взаимодействовать и добиваться еще больших результатов».
Заместитель директора государственного бюджетного учреждения Самарской области «Цифровой регион» Максим Карсаков рассказал, что спрос на оформление электронной карты с начала года существенно, более чем в 3 раза, вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Только за последний месяц заявку на оформление карты жителя подали 20 тысяч человек. Из общего количества выпущенных карт свыше 30 тысяч – с льготным проездным. 9,5 тысяч человек пополнили транспортный проездной на апрель (в марте эта цифра была в два раза меньше).
Кроме банков «ВТБ» и «Солидарность» к проекту присоединился «Газпромбанк». Важная новость – с 1 апреля 2023 года заявку на выпуск карты жителя можно подать в любом МФЦ Самарской области.
Как отметил представитель платежной системы «Мир», Самарская область является стратегическим партнером российской платежной системы. По его словам, проект «Карта жителя» для компании является в Самарской области опорным. Карта жителя - это интересный инструмент для всех, в том числе для социально незащищенных слоев населения, и ее выгодно использовать в самых разных сферах жизни: как инструмент для льготного проезда, получения социальных выплат и пенсий, экономии семейного бюджета в рамках программы лояльности, как удобный ключ к государственным сервисам.
В платежной системе «Мир» также напомнили, что до конца мая текущего года в торговой сети «Пятерочка» действует 15% скидка для пенсионеров, детей с ограниченными возможностями и их представителей при оплате покупки картой «Мир», в том числе картой жителя Самарской области.
Представитель отечественной платежной системы озвучил готовность рассмотреть предложение первого вице-губернатора о проведении акции по предоставлению скидки на проезд в общественном транспорте держателям карт жителя Самарской области. Время ее проведения будет определено позже.
В свою очередь, Виктор Кудряшов поручил департаменту информационных технологий и связи изучить опыт Свердловской области и Ямало-Ненецкого автономного округа по продвижению Карт жителя и использовать наработки коллег в развитии проекта.