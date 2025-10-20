В Самарской области выплачивает повышенную пенсию за длительный стаж работы в сельском хозяйстве для более 10,9 тысяч жителей региона

135

Свыше 10,9 тысяч жителей региона получают повышенную фиксированную выплату к страховой пенсии по старости или инвалидности за длительный стаж работы в сельском хозяйстве.

Такая мера поддержки предназначена для неработающих пенсионеров со стажем в сельском хозяйстве не менее 30 лет и проживавших в сельской местности на момент назначения пенсии.

В стаж, необходимый для права на надбавку, учитывается работа по определенным специальностям из списка, утвержденного Правительством Российской Федерации. В такой список включено более 500 профессий и должностей. Среди них — механизаторы и слесари по ремонту сельскохозяйственных машин, агрономы, ветеринарные врачи, трактористы, мастера машинного доения и многие прочие.

«Кроме того, периоды работы в колхозах, совхозах, крестьянских хозяйствах и других сельскохозяйственных организациях до 1 января 1992 года включаются в сельский стаж вне зависимости от наименования профессии, специальности или занимаемой должности», — дополнила управляющий Отделением СФР по Самарской области Елена Кривошеева.

Также Отделение СФР по Самарской области сообщает, что при назначении пенсии с надбавкой за сельский стаж учитываются периоды ухода за ребенком, отпусков и больничных. В случае, если за работой в сельском хозяйстве следовало участие в специальной военной операции, то такой период учитывается в двойном размере.

Размер доплаты за сельский стаж составляет 25% от фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости или инвалидности. В 2025 году ее размер составляет 2 226,93 рубля.

Поскольку право на надбавку за сельский стаж определяется в момент оформления страховой пенсии и выхода гражданина на заслуженный отдых, подавать заявление для ее установления не нужно. Если пенсионер возвращается к трудовой деятельности, надбавка приостанавливается, а в случае увольнения — снова возобновляется в беззаявительном порядке на основании сведений, представленных работодателем. В случае переезда из сельской местности повышенная фиксированная выплата сохраняется.

Если сельский стаж был заработан уже после назначения пенсии, то для установления надбавки требуется подать заявление. Сделать это можно в клиентских службах Отделения СФР по Самарской области или не выходя из дома на портале Госуслуг.

Если у вас есть вопросы, вы всегда можете обратиться в единый контакт-центр Социального фонда России по номеру: 8 (800) 100-00-01. Звонок бесплатный. Также вся актуальная информация размещена на официальных страницах Отделения СФР по Самарской области в социальных сетях: ВКонтакте, Одноклассники и Telegram.