Я нашел ошибку
Главные новости:
Самарская область снова подтвердила высокий уровень научно-технологического развития
Самарская область снова подтвердила высокий уровень научно-технологического развития
Более 120 самарских производителей представили свои коллекции на "Территории моды"
Более 120 самарских производителей представили свои коллекции на "Территории моды"
Самарскую область отметили за практики работы с инвесторами
Самарскую область отметили за практики работы с инвесторами
В мессенджере MAX и «ВКонтакте» произошли сбои
В мессенджере MAX и «ВКонтакте» произошли сбои
В Самарской области выплачивает повышенную пенсию за длительный стаж работы в сельском хозяйстве для более 10,9 тысяч жителей региона
В Самарской области выплачивает повышенную пенсию за длительный стаж работы в сельском хозяйстве для более 10,9 тысяч жителей региона
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в областном правительстве
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в областном правительстве
В 2025 году на территории Самары реализуется 11 национальных проектов
В 2025 году на территории Самары реализуется 11 национальных проектов
Финал чемпионата по алгоритмическому программированию «РуКод» вошёл в «Книгу рекордов России»
Финал чемпионата по алгоритмическому программированию «РуКод» вошёл в «Книгу рекордов России»
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.98
1.9
EUR 94.58
2.5
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В самарском ДК железнодорожников прошло торжественное мероприятие, посвященное принятию клятвы кадетами   
Ко Дню Отца в  Самаре состоялась общественная акция по высадке саженцев ели 
В Самаре состоялся форум «Общественные организации в ситуации быстрых социальных перемен»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самарской области выплачивает повышенную пенсию за длительный стаж работы в сельском хозяйстве для более 10,9 тысяч жителей региона

20 октября 2025 21:10
135
В Самарской области выплачивает повышенную пенсию за длительный стаж работы в сельском хозяйстве для более 10,9 тысяч жителей региона

Свыше 10,9 тысяч жителей региона получают повышенную фиксированную выплату к страховой пенсии по старости или инвалидности за длительный стаж работы в сельском хозяйстве.

 

Такая мера поддержки предназначена для неработающих пенсионеров со стажем в сельском хозяйстве не менее 30 лет и проживавших в сельской местности на момент назначения пенсии.

В стаж, необходимый для права на надбавку, учитывается работа по определенным специальностям из списка, утвержденного Правительством Российской Федерации. В такой список включено более 500 профессий и должностей. Среди них — механизаторы и слесари по ремонту сельскохозяйственных машин, агрономы, ветеринарные врачи, трактористы, мастера машинного доения и многие прочие.

«Кроме того, периоды работы в колхозах, совхозах, крестьянских хозяйствах и других сельскохозяйственных организациях до 1 января 1992 года включаются в сельский стаж вне зависимости от наименования профессии, специальности или занимаемой должности», — дополнила управляющий Отделением СФР по Самарской области Елена Кривошеева.

Также Отделение СФР по Самарской области сообщает, что при назначении пенсии с надбавкой за сельский стаж учитываются периоды ухода за ребенком, отпусков и больничных. В случае, если за работой в сельском хозяйстве следовало участие в специальной военной операции, то такой период учитывается в двойном размере.

Размер доплаты за сельский стаж составляет 25% от фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости или инвалидности. В 2025 году ее размер составляет 2 226,93 рубля.

Поскольку право на надбавку за сельский стаж определяется в момент оформления страховой пенсии и выхода гражданина на заслуженный отдых, подавать заявление для ее установления не нужно. Если пенсионер возвращается к трудовой деятельности, надбавка приостанавливается, а в случае увольнения — снова возобновляется в беззаявительном порядке на основании сведений, представленных работодателем. В случае переезда из сельской местности повышенная фиксированная выплата сохраняется.

Если сельский стаж был заработан уже после назначения пенсии, то для установления надбавки требуется подать заявление. Сделать это можно в клиентских службах Отделения СФР по Самарской области или не выходя из дома на портале Госуслуг.

Если у вас есть вопросы, вы всегда можете обратиться в единый контакт-центр Социального фонда России по номеру: 8 (800) 100-00-01. Звонок бесплатный. Также вся актуальная информация размещена на официальных страницах Отделения СФР по Самарской области в социальных сетях: ВКонтакте, Одноклассники и Telegram.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в областном правительстве
20 октября 2025  20:46
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в областном правительстве
124
Более 300 контейнерных площадок отремонтировано и установлено в Самаре в 2025 году
20 октября 2025  15:11
Более 300 контейнерных площадок отремонтировано и установлено в Самаре в 2025 году
222
В Самарский регион поступила новая партия вакцины от гриппа
20 октября 2025  14:52
В Самарский регион поступила новая партия вакцины от гриппа
250
В Самаре представили фирменную экипировку волонтёров XIII Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава».
20 октября 2025  14:24
В Самаре представили фирменную экипировку волонтёров XIII Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава».
438
В Самаре проходит четвертый маркет-фестиваль «Территория моды»: ФОТО
19 октября 2025  13:24
В Самаре проходит четвертый маркет-фестиваль «Территория моды»: ФОТО
520
Весь список