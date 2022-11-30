В Самарской области выделили гранты на реализацию социальных проектов НКО

179

В этом году победителями регионального конкурса грантов стали 56 проектов, которые своими услугами охватят 250 тысяч жителей Самарской области. Максимальный размер гранта достигает 2 млн рублей. Накануне были подведены итоги конкурсного отбора.

По инициативе губернатора Дмитрия Азарова конкурс грантов для социально ориентированных НКО был возрожден, а в последние годы и финансирование конкурса - грантовый фонд - увеличился в более чем в 2 раза: с 30 млн. рублей до 81,2 млн. рублей.

Победителями регионального конкурса на предоставление грантов в этом году стали проекты, направленные на пропаганду семейных ценностей, работу с незащищенными категориями населения, защиту животных, бережное отношение к природе, создание творческих пространств и др.

«Социально-ориентированные некоммерческие организации уже на протяжении многих лет являются для Самарской области приоритетным направлением развития общественных инициатив, - рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. - Это когда государственная поддержка оказывается командам, предоставляющим качественные и востребованные услуги для жителей региона. По решению Губернатора Дмитрия Азарова финансирование по различным направлениям поддержки СОНКО стабильно увеличивается. Это касается и регионального конкурса грантов, который проводит наше министерство. Могу сказать, что сегодня СОНКО поддерживаются в различных форматах и объемы этой поддержки измеряются миллиардами рублей».

Важно, что активное развитие СОНКО через проектный принцип поддержки и участие в региональном конкурсе грантов, позволяют инициаторам не только получить серьезный опыт в упаковке своих идей, но и эффективно конкурировать за федеральные инструменты поддержки, среди которых программы Фонда Президентских грантов.

Процедура и условия конкурса постоянно совершенствуются. Из нововведений текущего года – исключение требования об обязательном софинансировании проектов за счет средств организации. Кроме того, в этом году до участия в конкурсе допущены организации с задолженностью по уплате налогов до 300 тысяч рублей.

«Конкурс мы проводим в электронной форме. Для подачи заявок у нас создан специализированный портал. С этого года все отчеты по реализации проектов победители смогут также направлять в электронном виде. Это сэкономит ресурсы СОНКО и позволит им сконцентрироваться на реализации своих инициатив», - сказал Дмитрий Богданов.

Расширены и конкурсные направления, теперь к ним добавились социализация молодежи, организация досуга людей старшего поколения и людей с ограниченными возможностями здоровья, пропаганда семейных ценностей, популяризация культуры, популяризация благотворительной деятельности.

Сопровождение и поддержка каждому проекту оказывается не только на этапе подготовки к конкурсу и непосредственного участия в нем. В 2022 году областное минэкономразвития внедрил новый сервис – аналог казначейского сопровождения. Теперь банк будет контролировать платежи СОНКО, что позволит им избежать ошибок при расходовании денежных средств.

На встрече некоторые победители представили свои социальные проекты. Одним из них стал проект детского джазового лагеря.

Председатель детско-молодежной городской общественной организации «Клуб «Движение» Денис Рыбаков рассказал о своем проекте, который будет реализован на средства гранта: «Мы впервые участвовали в региональном конкурсе грантов министерства экономического развития. Мы проведем конкурсный отбор среди участников Самарской области, привлечем 50 джазовых музыкантов на обучение в возрасте от 14 до 35 лет. Мы сформируем ансамбли, и в течение пяти дней они будут учиться у лучших джазовых музыкантов. Итогом обучения станет большой джазовый фестиваль в июле 2023 года, в котором примут участие в том числе и музыканты из соседних регионов».

Еще одним обладателем гранта стал проект «Сохранение памяти о подвигах военных летчиков «Герои неба». Инициаторы проекта создают уникальные школьные парты, на которых размещены тематические изображения QR-коды со ссылкой на патриотические фильмы. Между школьниками будет даже организовано соревнование - право сидеть за этими партами будет у учеников с высокими достижениями в учебной деятельности. «Проект у нас стал успешным, мы получили региональный грант, и в 30-ти школах мы разместим по 2 парты героев. В рамках этого проекта будут сняты небольшие ролики с описанием подвигов, судьбы летчиков, с описанием самого этого героя», - рассказал инициатор проекта, член Сызранской общественной организации «Боевое братство» Сергей Иванов.

«Мы видим, что из года в год растет качество и объем услуг, растет конкуренция за финансовую поддержку таких проектов. Это дает уверенность, что у социальных проектов НКО есть большое будущее, и они все активнее будут влиять на развитие региона в самых разных сферах: от спорта и образования до мер социальной поддержки, патриотизма, креативных индустрий, предпринимательства и многого другого», - заметил Дмитрий Богданов.

Фото: департамент информационной политики СО