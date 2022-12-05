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В Самарской области вводится единое пособие для семей с детьми

5 декабря 2022 09:55
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В Самарской области вводится единое пособие для семей с детьми

С 1 января 2023 года жители Самарской области с детьми будут получать новое единое пособие. Это выплата для семей с невысокими доходами на детей в возрасте до 17 лет, а также для беременных женщин, вставших на учет в ранние сроки. Действующие меры поддержки объединяются в единое пособие, которое будет предоставляться на единых правилах Социальным фондом России. Об этом в прямом эфире из Центра управления регионом рассказала управляющий Отделением ПФР по Самарской области Анна Зайцева.

Единое пособие будет предоставляться семьям с доходами ниже одного прожиточного минимума на члена семьи с применением комплексной оценки нуждаемости. Размер пособия составит 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума. Кроме того, вводится дополнительное направление использования средств материнского капитала.

«Вводятся единые правила и по ежемесячным выплатам из средств материнского капитала, - рассказывает Анна Зайцева. - Сегодня из средств материнского капитала можно получить ежемесячные выплаты на повседневные нужды, которые не требуют подтверждения расходов. Сейчас такое право есть только на второго ребенка. С 1 января 2023 года можно будет получить ежемесячную выплату не только на второго ребенка, но и на первого, второго и третьего. У семей, имеющих право на материнский капитал и нуждающихся в ежемесячной выплате, появится возможность получать эту выплату дополнительно к единому пособию. У ряда семей на одного ребенка можно будет получать два прожиточных минимума в случае их обращения за этой выплатой».

Единые правила начисления пособия коснутся и беременных женщин, вставших на учет в ранние сроки. Размер выплат будет составлять не 50% прожиточного минимума как сейчас, а 50, 75 или 100% прожиточного минимума трудоспособного гражданина.  

Заявление на оформление единого пособия можно будет подать с 1 января 2023 года через портал «Госуслуги» либо при личном обращении в клиентские службы Социального фонда России. Всех детей в семье в возрасте до 17 лет можно будет указать в одном заявлении и сразу оформить одним заявлением выплату на каждого ребенка.

Единым пособием будет заниматься Социальный фонд России. Это новое ведомство, которое начнет работу 1 января 2023 года и объединит в себе функции Пенсионного фонда России и Фонда социального страхования. Объединение фондов упростит получение мер социальной поддержки – все федеральные выплаты можно будет получать в режиме «одного окна».

 

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