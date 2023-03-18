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В Самарской области ввели правила выгула домашних животных

18 марта 2023 11:39
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В Самарской области ввели правила выгула домашних животных

В областном правительстве решили вплотную заняться вопросом содержания и выгула домашних животных и отдельно прописали новые обязанности и запреты для их владельцев в своем постановлении.

Судя по тексту документа, для обычной прогулки с любимцем появилось немало новых правил:

— Выгуливать животное можно при условии, что его хозяин смог обеспечить безопасность людей и других живых существ вокруг, а также сохранность физических и юридических лиц. Владелец не может выпускать своего питомца без поводка и намордника. Особенно это важно для потенциально опасных пород собак. С ними нельзя выходить на улицу без глухого намордника. Он не позволяет открыть пасть, укусить или снять его животному, но не мешает дышать. Обойтись без этих вещей можно во время выгула на огороженном участке, — указано в постановлении.
Также в документе указано, что нельзя оставлять домашних животных одних на улице — только если вы привязали его и не более чем на 30 минут. Запрещено выгуливать собак на детских или спортплощадках и пляжах, а также посещать с ними магазины, общепиты, больницы и учебные заведения.

Отдельным пунктом чиновники отметили состояние владельца, при котором ему можно выгулять своего питомца:

— Людям, которые в силу возраста или физического развития не могут контролировать животное, запрещено выгуливать собаку. Это касается и людей в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а также недееспособных жителей, — уточнили в документе.

Также в постановлении уточнили, что нарушителей будут наказывать, а весь вред будут возмещать хозяева животных. Одним из видов ущерба, который может нанести питомец, чиновники считают их отходы во время прогулки. Как раз в прошлом году городская дума приняла правило благоустройства, которое обязывает хозяев убирать экскременты животных, пишет 63.ру.

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