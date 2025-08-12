Я нашел ошибку
Главные новости:
В Турции предложили отказаться от шведского стола
В Турции предложили отказаться от шведского стола
Госдума предложит изменение подходов к домашнему заданию школьников
Госдума предложит изменение подходов к домашнему заданию школьников
Один самолет ушел на запасной аэродром из-за ограничений в Самаре
Один самолет ушел на запасной аэродром из-за ограничений в Самаре
в Красноярском районе Самарской области в смертельной аварии разбилась женщина
В Красноярском районе Самарской области в смертельной аварии разбилась женщина
В Безенчукском районе загорелось 200 тонн тюков сена
В Безенчукском районе загорелось 200 тонн тюков сена
Самарский международный марафон на Кубок главы города Самара состоится в выходные
Самарский международный марафон на Кубок главы города Самара состоится в выходные
В Самарской области все больше жителей выбирают Платформу обратной связи
В Самарской области все больше жителей выбирают Платформу обратной связи
Самарский Росреестр зафиксировал рост регистрации ИЖС
Самарский Росреестр зафиксировал рост регистрации ИЖС
В Самарской области все больше жителей выбирают Платформу обратной связи

12 августа 2025 13:00
114
В Самарской области все больше жителей выбирают Платформу обратной связи

В Самарской области все больше жителей выбирают Платформу обратной связи (ПОС https://pos.gosuslugi.ru/landing/?utm_source=informing&utm_medium=smi&utm_campaign=v7) для решения повседневных вопросов. По данным статистики, количество обращений через ресурс https://pos.gosuslugi.ru/ продолжает расти, а пользователи отмечают его простоту и эффективность.

«Отправить обращение проще, чем сделать онлайн-перевод», – так описывают свой опыт пользователи, в том числе пенсионеры, для которых отсутствие необходимости лично посещать службы и ведомства – большой плюс.

«Написал о проблеме – проблему решили», – однажды убедившись, что ПОС действительно, работает, жители области активно используют его для взаимодействия с властями по различным вопросам: от ремонта дорог до работы коммунальных служб.

Так, например, в Красноярском районе Самарской области отремонтирована карусель на детской площадке. На проблему обратила внимание мама двоих детей, отправив сообщение через платформу обратной связи. В Сызрани на ул. Красильникова, 51 жители через ПОС написали обращение и смогли привлечь внимание к вопросу ремонта крыльца их дома.

Для удобства обращение на платформу обратной связи можно создать и в социальных сетях через Госпаблики. На страницах сообществ ВКонтакте, помеченных флажком и меткой «Госорганизация», интегрированы виджеты «Сообщить о проблеме» и «Высказать мнение», перейдя по которым можно оставить обращение или получить ответ на интересующий вопрос. Цифровое взаимодействие заменяет бумажную волокиту, делая процесс максимально прозрачным и удобным. 

Подписывайтесь на госпаблики Самарской области и получайте оперативную и проверенную информацию, а также  обратную связь от власти в прямом диалоге.

