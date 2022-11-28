В Самарской области вручили паспорта Российской Федерации гражданам, прибывшим с территории ДНР

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В актовом зале ОМВД России по Ставропольскому району состоялось вручение паспортов Российской Федерации гражданам, прибывшим с территории Донецкой Народной Республики. В мероприятии приняли участие начальник Отдела МВД России по Ставропольскому району полковник полиции Виталий Исаев и начальник отделения по вопросам миграции территориального ОВД майор полиции Елена Князькина.

Полноправными гражданами Российской Федерации стали 4 человека, которые произнесли Присягу и поклялись соблюдать законы нашей страны, уважать ее культуру, традиции и историю. После непродолжительного общения присутствующие получили из рук полицейских заветный документ и по экземпляру Конституции Российской Федерации. Начальник ОМВД России по Ставропольскому району полковник полиции Виталий Исаев поздравил новых граждан России со знаменательным событием в их жизни и пожелал удачи во всех начинаниях.

Присутствующие поблагодарили организаторов за теплый прием, за то, что сотрудники отделения по вопросам миграции территориального ОВД в кратчайшие сроки помогли им с оформлением всех необходимых документов. Поддержать новых граждан России в этот ответственный день пришли их близкие. 17-летний Александр Щеголев на самарской земле обрел семью, которая приняла его на попечение. Сегодня опекун с гордостью наблюдал, как подросток получает долгожданный паспорт. «Я очень рад, что стал гражданином Российской Федерации. Спасибо большое за помощь, которую мне оказали, за поддержку. Уже успел поступить в колледж. Уверен, что скоро жизнь наладится, впереди много планов», - рассказал Александр Щеголев.