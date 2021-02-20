В Самарской области возможны нарушения в работе спутниковой связи из-за солнечной активности

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Космические спутники связи первыми чувствуют приближение весны. Земля, сделав оборот вокруг Солнца, поворачивается к светилу северным полушарием. В такое время наступает весенняя солнечная интерференция — моменты, когда Солнце оказывается ровно позади спутников связи.

Солнце — мощный источник не только видимого света, но и радиоволн. «Солнечное вещание» на одной линии со спутником связи и принимающей земной станцией может перебить телесигнал. Суть явления проще всего представить через аналогию: если позади свечи включить прожектор, свеча станет незаметна в потоке света. Расположение Солнца на прямой линии со спутником связи и земной приемной станцией длится несколько минут, затем благодаря вращению Земли вокруг своей оси спутник связи уходит из-под «солнечной засветки».

Большинство пользователей цифрового эфирного ТВ, скорее всего, не заметят изменений в качестве изображения. Но в такое время нельзя исключать периодическое кратковременное «замерзание» картинки, распад на пиксели, полное пропадание. Длится это недолго, от нескольких секунд до 17 минут.

Время начала и окончания весенней интерференции в Самарской области, влияющей на цифровое телерадиовещание, с 21 февраля 2021 года по 15 марта 2021 года в интервале с 11.37 час. до 13.05 час. московского времени. Время начала и окончания интерференции, влияющей на аналоговые телерадиоканалы, с 21 февраля 2021 года по 13 марта 2021 года в интервале с 08.44 час. до 13.10 час. московского времени. График возможных перерывов трансляции теле- и радиопрограмм в каждом населенном пункте публикуется на сайте РТРС в разделе «КРАТКОВРЕМЕННЫЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ ТРАНСЛЯЦИИ» https://samara.rtrs.ru/tv/breaks/ и в Кабинете телезрителя. В мобильном приложении «Телегид» вы найдете график во вкладке «Вещание».

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