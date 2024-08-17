В Самарской области вместо фестиваля "Жигулëвская Вишня" пройдет творческий вечер

43

В программе (0+) запланированы различные мероприятия для участников:

- в 12:00 - выставка декоративно-прикладного творчества и мастер-классы "Вишневые фантазии";

- с 12:30 до 13:00 - открытый микрофон "Ах, эта вишня!";

- в 13:00 - торжественное открытие творческой встречи "Вишневая ретроспектива";

- с 13:00 до 15:00 - выступление артистов из Побережья, Жигулевска, Тольятти и Москвы "За наши традиции";

- в 15:00 - чайно-вишневое угощение;

- с 15:30 до 17:00 - музыкально-танцевальная площадка "Летний вечер с Александром Камеристовым", пишет Сова.

Фото: pxhere.com