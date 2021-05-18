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В Самарской области ведется строительство сразу трех мостов, при этом работы идут с опережением графика

18 мая 2021 15:22
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«Сегодня началось движение но новому мосту через Сок, который мы строим с опережением в полтора года».

Об этом заявил Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров во вторник, 18 мая, во время оглашения Послания к жителям и депутатам области.

Говоря о развитии транспортно-дорожной инфраструктуры, Глава региона отметил, что 63-й регион стал лидером в стране по темпам и масштабу дорожного строительства: за последние три года в Самарской области было построено и отремонтировано более 1200 километров автодорог регионального и местного значения. Ведется строительство сразу трех мостовых переходов через три главные водные артерии региона – через Волгу, Самару и Сок. При этом работы идут с опережением графика: сегодня открылся новый мост через реку Сок – работы по нему выполняются с опережением графика почти на 1,5 года. Кроме того, реконструированы и капитально отремонтированы сразу 16 мостов в сельских районах области, проведено комплексное благоустройство сотен улиц.

«И все это сделано, обращаю ваше внимание, уже после Чемпионата мира по футболу. Я помню, как 10 лет назад мы в городской администрации Самары радовались, когда получили из областного бюджета первую субсидию на ремонт дорог на сумму 320 млн. рублей, тогда прорывом это считали. Хочу вам сказать, что в 2021 г. муниципалитеты области получат на ремонт и содержание дорог 5,3 млрд. рублей, и, возможно, эта цифра еще будет увеличиваться, в том числе Самара – 2,2 млрд. рублей. Коллеги, только содержите дороги, по-хозяйски распорядитесь этими средствами. Такой поддержки не было никогда, а жалоб по-прежнему на муниципальные дороги много. Напоминаю главам городов и районов: это ваша ответственность. Работайте профессионально, ответственно и качественно», – отметил Глава региона.

Дмитрий Азаров отметил, что темпы дорожного строительства и развития транспортной инфраструктуры регион снижать не намерен: в планах только на этот год по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» обновить не менее 305 км дорог, в том числе 30 улиц в Самаре и 13 – в Тольятти, продолжится ремонт мостов в сельских районах. При этом при ремонте дорог с подрядчиками заключаются контракты «жизненного цикла», когда подрядчики не только обновляют дорогу, но и потом в течение нескольких лет ее содержит.

«Доля таких контрактов при реализации нацпроекта должна быть увеличена, и сроки содержания дорог – тоже» – поставил задачу Губернатор министру транспорта Ивану Пивкину.

Приводить в порядок продолжат не только центральные улицы, но и внутриквартальные проезды, дороги во дворах: в 2021 году городам и районам области запланированы субсидии в размере 1 млрд рублей на эти цели.

«При этом жду от муниципалитетов предложений по решению проблемы паркингов и стоянок, которая по крупнейшим муниципалитетам становится уже колоссальной», – подчеркнул Дмитрий Азаров.

Особое внимание уделяется обновлению парка общественного транспорта. На городские маршруты Самары вышли 100 новых автобусов, в 2019 году закуплены 15 низкопольных троллейбусов для Новокуйбышевска, а в 2020 году передано 50 новых автобусов на экологически чистом газомоторном топливе городу Тольятти. В Самаре в прошлом году впервые за 28 лет был обновлен парк вагонов метро.

«Вместе с тем все еще приходится слышать немало нареканий на работу общественного транспорта. Здесь, конечно, нужно Правительству подключаться, муниципалитеты по ряду территорий, к сожалению, не справляются с задачей. Иван Иванович Пивкин, вы прекрасно знаете о том, что основу транспортных систем современных агломераций составляет железнодорожный транспорт. И, конечно, для Самарско — Тольяттинская агломерации это было бы крайне важно, это был бы транспортный хребет. Мы уже вошли с этим проектом в инвестпрограмму РЖД, но дело стоит из-за отсутствия средств на проектирование: пандемия прошлого года коснулась и крупнейшей железнодорожной компании в стране.

Значит, совместно с Куйбышевской железной дорогой находите механизм финансирования, приступайте к проектированию, чтобы у нас был готовый проект. Уверен, что вместе с Российскими железными дорогами, с Правительством РФ, а мы этот проект заявили во фронтальную стратегию развития страны, найдем средства на реализацию. Попрошу здесь все предложения по финансированию представить до 1 сентября текущего года».

Также Глава региона поручил до 1 июля представить согласованную с муниципалитетами комплексную транспортную схему агломерации с единой диспетчеризацией перевозок, прозрачным тарифом внутри агломерации.

«Хотел бы еще раз сказать главам городов – мы готовы помогать вам с обновлением подвижного состава, с развитием транспортной инфраструктуры, делаем это. Но обеспечение должного контроля за графиком движения транспорта, за его доступностью для граждан – это ваша прямая обязанность», - резюмировал Глава региона.

Теги: В центре внимания опережая график строительство три моста

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