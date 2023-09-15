В Самарской области вдвое выросло число потенциальных алкоголиков

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Самарские медики зафиксировали рост пациентов с алкоголь-ассоциированными заболеваниями. Это выявили во время диспансеризации.

— За 8 месяцев 2023 года в процессе диспансеризации риск пагубного потребления алкоголя выявили у 6033 человек. Это в 2 раза выше, чем за аналогичный период 2022 года, — сообщили в областном Минздраве.

При этом, по данным Самарастата, в последнее время в регионе начала уменьшаться общая смертность от алкоголизма. Пик был в 2014 году — почти 700 человек. В 2021 году от злоупотребления спиртным умерли 165 человек, пишет 63.ру.

Помимо этого, сократилось количество алкогольных психозов. Если в 2011 году на почве злоупотребления спиртным сошли с ума 1189 человек, то через 10 лет это число сократилось до 387 человек.