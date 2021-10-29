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Самарские IT-разработчики создают проект для платформы «ГосТех»

В Самарской области в цифровой формат переведут более 100 социально значимых услуг, как региональных, так и муниципальных. При этом срок их оказания сократится в три раза. Для этого разрабатывается Единая цифровая коммуникационная платформа Самарской области, которая станет частью облачной системы «ГосТех».

«ГосТех» - это цифровая платформа, созданная для удобного взаимодействия граждан и бизнеса с государством. Она позволит оптимизировать ресурсы и процессы цифровизации по всей стране, а также снизить общие расходы на владения информационными системами. Запуск платформы решит проблемы госзакупок по линии ИТ и создаст новый рынок для разработчиков. Существующие сервисы перенесут на эту платформу. Для жителей страны это означает, что государственные сервисы станут максимально удобными и выстроятся в экосистему, ориентированную на клиента.

Отметим, что в Самарской области сервисы предоставления государственных услуг пользуются высоким спросом. На данный момент на портале Госуслуг зарегистрировано 89.8 процентов населения, - по этому показателю регион на втором месте в ПФО.