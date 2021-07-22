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В Самарской области в седьмой раз пройдет Школа студенческого актива «Кузница кадров»

22 июля 2021 11:22
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В Самарской области в седьмой раз пройдет Школа студенческого актива «Кузница кадров»

 

Стартовал набор участников в Школу студенческого актива «Кузница кадров - 2021». В этом году принять участие в практико-ориентированной программе смогут сразу 600 студентов. 

Впервые «Кузница кадров» состоялась в 2011 году, с этого момента за все годы выпускниками школы стали более 700 студентов Самарской области. В 2021 году «Кузница кадров» вновь соберёт самых активных представителей молодёжной среды – студентов ВУЗов, колледжей и техникумов региона. Инициативу проведения масштабной практико-ориентированной программы, предложенную самарскими студентами, поддержал Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров на онлайн-встрече со студенческим активом 25 января, в День Российского студенчества.

«В 2021 году мы значительно обновили как образовательную программу – она стала ещё более практико-ориентированной, соответствующей запросам времени, так и досуговые мероприятия. Ребята смогут принять участие в командных тренингах, мастер-классах, театральных постановках, КВИЗах, – рассказал заместитель министра образования и науки Самарской области – руководитель департамента по делам молодёжи Сергей Бурцев. – Программа каждой смены будет проходить в режиме нон-стоп, что позволит создать условия для нетворкинга, сплочения межвузовских команд, реализации потенциала каждого участника. Мы надеемся, что этот проект станет уверенным шагом к развитию масштабного студенческого сообщества, способного и готового предлагать инициативы для реализации молодёжной политики в регионе».

Студенты Самарской области уже сейчас могут заявить о себе – приём заявок стартовал и продлится до 15 августа

На первом этапе кандидатам предлагается заполнить анкету по ссылке: https://docs.google.com/forms/d/1CWaqBhlHOvWdm5y3EhK6cLQejzjSfO5kAuDWNTCyRyg/viewform?edit_requested=true и выполнить мотивационное задание. На этапе регистрации кандидаты могут подать заявку на участие в одном из 10-ти треков, каждый из которых состоит из лекционно-практических занятий, деловых игр, интерактивных форматов.

По итогам каждого трека состоится публичная презентация командных студенческих инициатив, направленных на решение социально значимых проблем. Самые перспективные и актуальные, по мнению конкурсной комиссии, проекты получат поддержку и будут реализованы на территории региона.

Регистрация на участие в «Кузнице кадров - 2021» продлится до 15 августа и доступна по ссылке: https://docs.google.com/forms/d/1CWaqBhlHOvWdm5y3EhK6cLQejzjSfO5kAuDWNTCyRyg/viewform?edit_requested=true.

Станьте частью масштабного студенческого проекта Самарской области и получите новые возможности для развития и общения. И следите за новостями Школы студенческого актива «Кузница кадров - 2021» в группе ВКонтакте: https://vk.com/kk63_aposso 

      Школа студенческого актива «Кузница кадров - 2021» проводится при поддержке Правительства Самарской области и департамента по делам молодежи министерства образования и науки Самарской области, организатором выступает Ассоциация профсоюзных организаций студентов Самарской области.

 

Теги: Акценты Кузница кадров студенты

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