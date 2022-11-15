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В Самарской области в рамках Всероссийской акции «С ненавистью и ксенофобией нам не по пути» состоялся онлайн-вебинар

15 ноября 2022 10:39
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В Самарской области в рамках Всероссийской акции «С ненавистью и ксенофобией нам не по пути» состоялся онлайн-вебинар

Накануне, на базе Ресурсного центра поддержки и развития добровольчества Самарской области состоялся онлайн-вебинар для учащихся образовательных учреждений региона в рамках масштабной Всероссийской акции «С ненавистью и ксенофобией нам не по пути».

Представители Общественного совета при ГУ МВД России по Самарской области - заведующий кафедрой государственного и административного права юридического факультета Самарского университета Виктор Полянский, председатель регионального духовного управления мусульман Самарской области, муфтий Талип Яруллин, старший преподаватель Самарской православной Духовной семинарии протоиерей Алексий заместитель начальника отдела Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Самарской области Александр Курбатов и консультант департамента по делам молодежи Министерства образования и науки Самарской области Земфира Бузина в режиме прямого эфира, с официального аккаунта облглавка в социальной сети Вконтакте, обсудили с молодежью, как уберечь себя от проявлений экстремизма и терроризма не только в реальной жизни, но и на просторах Интернета. Во время трансляции прозвучали основные советы по правилам безопасности во Всемирной паутине и особенно в социальных сетях, о том, как обезопасить себя от возможных угроз, а также затронули тему вовлечения подрастающего поколения в сообщества экстремистской и другой противоправной направленности.

Более трех тысяч зрителей приняли участие в веб-конференции, в их числе были школьники, студенты, их родители, а также преподавательский состав образовательных учреждений и жители Самарской области.

В режиме реального времени сотрудник полиции и представители Общественного совета развернуто ответили зрителям на вопросы о том, какие материалы носят экстремисткий характер. Рассказали молодым людям и о кибербуллинге, мерах противодействия, административной и уголовной ответственности и инструментах вовлечения молодежи в деятельность экстремистских организаций. Отвечая на вопросы, поступившие во время эфира, спикеры обсудили важность темы противодействия экстремизму и ксенофобии в современном мире и недопустимость роста экстремизма среди молодежи.

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