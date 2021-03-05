В Самарской области в преддверии женского дня проверяют партии цветов, поступающие в регион

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Сотрудники отдела фитосанитарного надзора Управления Россельхознадзора по Самарской области, работающие на пункте пропуска в международном аэропорту Курумоч в эти дни, перед 8 марта, проверяют «цветочные рейсы».

В преддверии женского праздника предприниматели привозят авиатранспортом в Самарскую область цветы и декоративную зелень из стран ближнего и дальнего зарубежья. Традиционно, больше всего цветов прибывает рейсами из республики Армения. Инспекторы осматривают цветы из каждой партии - на предмет наличия на листьях и соцветиях карантинных насекомых-вредителей или их личинок, а также для выявления признаков заболевания растений. С растениями могут попасть на территорию Российской Федерации такие опасные вредители, такие, как западный цветочный трипс, табачная белокрылка, американская белая бабочка. Если посторонних объектов нет, специалист выписывает получателю груза Акт фитосанитарного контроля. В случае же обнаружения подкарантинных объектов, производится возврат груза или его уничтожение в мусоросжигательной печи аэропорта Курумоч.

Кроме того, специалисты Россельхознадзора проверяют на фитосанитарное благополучие все крупные поставки цветов в Самарскую область, как из зарубежных стран, так и из регионов России: из Московской, Пензенской областей и Краснодарского края. Каждая партия – будь то срезанные живые цветы или растения в горшках - должна быть с маркировкой, на которой должен быть указан производитель, что позволяет снизить угрозу распространения чужеземных карантинных объектов. Цветы, которые несут в себе опасность попадания различных насекомых на территорию России, выявляются и подлежат уничтожению.

Работа по проверке цветов с весенними праздниками не заканчивается. Россельхознадзор занимается контролем поставок цветочной продукции в течение всего года.