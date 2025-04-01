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В Самарской области в преддверии 80-летия Победы пройдет онлайн-конкурс «Молодым о героях!». Первые 1000 участников конкурса, успешно выполнивших задание, смогут стать участниками главного областного мероприятия года, посвященного 80-летию Великой Победы, – Парада Победы.

Конкурс «Молодым о героях!» направлен на сохранение памяти о героях войны, развитие творческих способностей участников и популяризацию исторического наследия России. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев на заседании областного оргкомитета «Победа» подчеркивал: «Самое главное - делать все от нас зависящее, чтобы память о тех великих событиях, память о том великом подвиге всегда оставалась в учебнике, в уроке, в разговоре и в сердце каждого из нас».

Инициаторами онлайн-конкурс «Молодым о героях!» выступили региональный штаб «Бессмертный полк России» в Самарской области и Самарский Союза Молодежи – территориальная общественная организация «Российского Союза Молодежи» в Самарской области при поддержке Правительства Самарской области. «Этот конкурс – не просто творческое состязание, а возможность оживить память о героях Великой Отечественной войны. Важно, что он побуждает участников изучить историю своей семьи, найти и сохранить имена героев. Особенно ценно, что инициатива конкурса исходила от молодых людей – членов Самарского Союза Молодежи. Это доказывает, что новое поколение не просто помнит о подвиге предков, но и активно участвует в его сохранении. Через рисунки, стихи, рассказы и поделки участники не только отдают дань уважения ветеранам, но и передают эту память дальше – своим друзьям, детям, всем, кто увидит их работы», – рассказала Светлана Прилепская, руководитель регионального штаба «Бессмертный полк России» в Самарской области.

Призовой фонд конкурса – билеты на Парад Победы 9 мая 2025 года в городе Самара. К участию приглашаются жители Самарской области всех возрастов. Чтобы принять участие в конкурсе, нужно выполнить творческое задание и с 1 по 25 апреля 2025 года зарегистрироваться, заполнив форму участника.

Для участия в конкурсе необходимо выполнить задания в одном или нескольких творческих направлениях - изобразительное искусство (рисунки, графика); художественное слово (стихи, песни, театральные постановки); медиа (презентации, эссе, статьи); арт-объекты (поделки, макеты, композиции) - и опубликовать пост в социальных сетях «ВКонтакте» и/или «Одноклассники». Пост должен включать представление автора с указанием ФИО и места проживания (в формате видео), рассказ о герое Великой Отечественной войны: его боевой путь, жизненная история. Значение Дня Победы для самого участника, поздравление с праздником Победы. В тексте поста обязательно использовать хештеги #Победа80 #МолодымоГероях и поздравление с праздником Победы.

«Это акция для всего региона, мы приглашаем всех принять участие в акции, потому что это действительно хороший шанс побывать на Параде и лично ощутить масштаб мероприятия, которое разворачивается на главной площади Самарской области. С учетом того, что парад в целях безопасности всегда проходит в закрытом формате, нам кажется, что такой конкурс – это уникальный шанс для жителей региона, который позволит стать участником уникальной акции памяти. Я уверена, что у всех, кто выиграет билеты, останутся самые светлые воспоминания и чувство гордости за свой регион, свою страну», - отметила Анастасия Софьина, Председатель Самарского Союза Молодежи – территориальной общественной организации «Российского Союза Молодежи» в Самарской области, член Общественной палаты Самарской области.