В Самарской области в осенний призыв планируют выдать повестки 15 тысячам граждан

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В Самарской области, как и во всей стране, стартовал осенний призыв в армию. Сколько повесток отправит военкомат? Кого отправят в армию, а кто получит отсрочку? Будут ли призывники участвовать в специальной военной операции на Украине? На эти и другие вопросы ответили представители регионального военкомата, пишет 63.ру.

Прежде всего военный комиссар Самарской области Алексей Вдовин сообщил, что призыв плановый и не связан с проведением спецоперации на Украине.

— В рамках осеннего призыва мы планируем выдать повестки 15 тысячам граждан. При этом, по нашим планам, на военную службу отправят только полторы тысячи. Остальные получат отсрочку по тем или иным обстоятельствам, — рассказал военком.

"Мы не отправим срочников в субъекты РФ, где ввели военное положение. Также никого не отправят в зону СВО", - военный комиссар Алексей Вдовин

На вопрос, куда же территориально отправят самарских призывников, военком ответил, что география распределения варьируется от Калининграда до Дальнего Востока. В Самарской области проходить службу будут 300 человек.

— Часть срочников будет проходить службу в рядах Вооруженных сил РФ. Некоторые граждане будут служить в МЧС и в Федеральной службе охраны. 15 самарцев мы планируем направить в Президентский полк, — рассказал комиссар.

У призывников есть возможность проходить службу не только в рядах Вооруженных сил. Возможны альтернативные варианты. Такую информацию озвучил начальник отдела призыва областного военкомата Дмитрий Шевчук.

По его словам, уже поступило 24 заявления на прохождение альтернативной службы.

— Заявления будет рассматривать комиссия. Альтернативную службу у нас в основном проходят в «Почте России». Работают почтальонами, разносят письма. Живут у себя дома. На работу ходят по стандартному графику, — рассказал начальник отдела призыва областного военкомата Дмитрий Шевчук.

Кроме того, проходить альтернативную службу можно в гражданских и военных медучреждениях. При этом, как добавил военком области, сейчас людей стараются направлять на службу в медучреждения Министерства обороны. К тому же и продолжительность альтернативной службы будет в полтора раза больше — 18 месяцев.