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В Самарской области в дни школьных каникул проходят мероприятия по профилактике дорожной безопасности

6 июля 2023 11:09
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В Самарской области в дни школьных каникул проходят мероприятия по профилактике дорожной безопасности

Госавтоинспекторы совместно с представителями Общественных советов напоминают детям правила безопасного поведения в дорожной среде.

В Безенчукском районе дорожные полицейские совместно с председателем Общественного совета при территориальном органе внутренних дел  Татьяной Нагорновой провели мероприятие в парке  культуры и отдыха "Тополя".

В профилактических беседах  полицейские  разъяснили детям и взрослым необходимость соблюдения  правил дорожного движения.  Юным пешеходам  и взрослым  объясняли, что в тёмное время суток на одежде должны присутствовать светоотражающие элементы, так как в условиях недостаточного уличного освещения водитель не всегда может заметить пешехода или велосипедиста. Ребята с интересом слушали сотрудников Госавтоинспекции и отвечали на вопросы полицейских.

Общественница напомнила собеседникам правила безопасного лета:  быть осторожнее и при переходе проезжей части дороги и при использовании самокатов, велосипедов, а также обязательно пристёгиваться в автомобиле. Всем участникам мероприятия представитель территориального Общественного совета подарила  светоотражающие элементы - брелоки и значки. 

"Такие  совместные с ГИБДД  мероприятия с детьми мы проводим ежегодно, ведь летом у ребят много свободного времени для прогулок  и беззаботной игры.  Наша  задача донести  до ребят и взрослых, что жизнь и здоровье - это самое главное», - отметила Татьяна Александровна.

А на территории Красноярского района автоинспекторы провели масштабный профилактический тренинг по ПДД на территории спортивного комплекса. В мероприятии приняли участие юные инспекторы движения  ГБОУ СОШ села Красный Яр Самарской области.

Участники тренинга показали свои знания Правил дорожного движения РФ. Дети увлечённо выполняли задания и с удовольствием отвечали на вопросы автоинспекторов, демонстрируя навыки безопасного поведения в дорожной среде. Ребята повторили основные правила безопасного управления веломототранспортом и средствами индивидуальной мобильности.

В завершение мероприятия участники тренинга получили возможность ознакомиться с устройством служебного автомобиля ДПС и воспользоваться специальным громкоговорящим устройством. Ребята поблагодарили сотрудников Госавтоинспекции за интересный и полезный досуг и пообещали соблюдать правила дорожного движения.

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