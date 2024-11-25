В Самарской области в честь Дня матери сотрудники Госавтоинспекции дарили цветы женщинам-водителям

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В Красноярском районе в честь Дня матери сотрудники Госавтоинспекции совместно с воспитанниками детского сада провели профилактическую акцию «Мама-водитель».

В ходе мероприятия полицейские совместно с ребятами поздравляли женщин- автолюбителей с праздником, дарили им цветы и открытки с поздравлениями.

Кроме того, сотрудники полиции напомнили участницам дорожного движения правила безопасного вождения.

Автоинспекторы призвали женщин-водителей строго соблюдать ПДД и быть более внимательными на дорогах, подавая положительный пример свои детям.

Полицейские напомнили молодым мамам о правилах перевозки юных участников дорожного движения в автомобилях, а водителям общественного транспорта - об ответственности за жизнь своих пассажиров.