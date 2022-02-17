в Самарской области в 2022 году появятся сразу три крупных спортивных объекта по нацпроекту «Демография»

Я нашел ошибку
Главные новости:
Порядка 40% работников Самарской области рассказали о доходе менее 30 тысяч рублей в месяц
Порядка 40% работников Самарской области рассказали о доходе менее 30 тысяч рублей в месяц
Жителей Самарской области пригласили на онлайн-программу ко Дню защитника Отечества
Жителей Самарской области пригласили на онлайн-программу ко Дню защитника Отечества
Дмитрий Азаров наградил лауреатов премии «Инженерия будущего»
Дмитрий Азаров наградил лауреатов премии «Инженерия будущего»
В недостроенном корпусе больницы на Шверника в Самаре нашли тело мужчины
В недостроенном корпусе больницы на Шверника в Самаре нашли тело мужчины
Каждый второй автолюбитель Самарской области мечтает о гараже
Каждый второй автолюбитель Самарской области мечтает о гараже
Самара примет Первенство России по греко-римской борьбе среди юниоров
Самара примет Первенство России по греко-римской борьбе среди юниоров
Главный терапевт Самарской области про возможные осложнения при заболевании COVID-19 и обязательную вакцинацию
Главный терапевт Самарской области про возможные осложнения при заболевании COVID-19 и обязательную вакцинацию
Подарки на 23 февраля не нужны 15% мужчин, а не получит их каждый четвертый
Подарки на 23 февраля не нужны 15% мужчин, а не получит их каждый четвертый
Наверх
Самара  -14 °C, Тольятти  -14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 75.01
-1.16
EUR 85.31
-0.96
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Зимний Грушинский фестиваль-2022 состоится в Самаре
Дан старт окружному этапу фестиваля «Театральное Приволжье»
В Самаре, в историческом парке «Россия – Моя история», открывается выставка «Точка зрения»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самарской области в 2022 году появятся сразу три крупных спортивных объекта по нацпроекту «Демография»

17 февраля 2022 09:36
148
в Самарской области в 2022 году появятся сразу три крупных спортивных объекта по нацпроекту «Демография»

В 2022 году благодаря реализации федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография» в Самарской области планируется завершить строительство лыжероллерной трассы на УСЦ «Чайка» и полноразмерного футбольного манежа рядом со стадионом «Солидарность Самара Арена». Свою работу уже весной начнет легкоатлетический манеж в Тольятти. Также в наступившем году запланировано достроить ФОК «Певческое поле» в Тольятти, бассейн в Куйбышевском районе Самары, ФОК в поселке Смышляевка Волжского района. Новые спортивные площадки появятся во всех городах и районах области.

«Сегодня мы многое делаем для поддержки сферы физкультуры и спорта в Самарской области, - отметил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. - Это одно из ключевых направлений работы регионального Правительства. В соответствии с задачей, поставленной Президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным, мы реализуем комплексную программу развития физкультуры и спорта в регионе, создаем условия для развития как детско—юношеского и массового спорта, так и спорта высших достижений. Наша цель — привлечь еще больше жителей к здоровому образу жизни, вырастить здоровое и счастливое молодое поколение, воспитать новых чемпионов, яркими победами которых будет гордится родной край и вся страна».

Общая длина новой лыжероллерной трассы с искусственным освещением составит 6,6 км. Здесь предусмотрены зоны старта и финиша, а также мобильные трибуны на 100 посадочных мест, двухэтажные обогреваемые помещения для судейского состава и представителей СМИ, комфортные раздевалки, помещения для подготовки лыж. Лыжероллерная трасса предназначена для круглогодичной эксплуатации. Здесь будут проводиться соревнования и тренировки для воспитанников спортивных школ, а также занятия для любителей лыжного спорта.

На последней миле стадиона «Солидарность Самара Арена» в наступившем году появится футбольный манеж. Старт строительству был дан 9 августа 2020 года.  Капсулу времени с обращением к потомкам заложили Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и воспитанники футбольных школ «Крылья Советов» и «Академии имени Ю.Коноплева». Это будет первый подобный спорткомплекс в регионе. В манеже предусмотрено поле с искусственным газоном, трибуны на 500 мест. В подтрибунном пространстве разместят раздевалки команд, разминочный зал, пункт допинг-контроля, тренажерный зал, кафе, конференц-зал. На объекте будут проходить тренировки спортсменов, а также соревнования регионального уровня по футболу.

«Благодаря системной работе все больше жителей Самарской области систематически занимаются физкультурой и спортом, - подчеркнул Дмитрий Азаров. - Основа для привлечения людей к здоровому образу жизни, база для подготовки профессиональных спортсменов и спортивного резерва — современная спортивная инфраструктура. Мы ежегодно строим новые спортивные объекты в городах и районах Самарской области». 

По словам губернатора, регион регулярно привлекает значительные средства из федерального бюджета, что позволяет реализовывать крупные спортивные проекты. Так, в прошлом году в регионе построили 6 универсальных площадок, 2 ФОКОТа, 2 площадки ГТО, легкоатлетический манеж, модернизировали стадион «Орбита». Раньше срока свои двери открыл и ледовый Дворец спорта, вмещающий 5 тысяч зрителей. На новом объекте тренируются хоккеисты, фигуристы, баскетболисты и керлингисты.

«Создание возможностей для регулярных занятий спортом является одним из приоритетов Правительства страны, - отметил Вице-премьер РФ Дмитрия Чернышенко. - В этом году свои двери для профессиональных спортсменов и спортсменов-любителей откроют 145 новых многофункциональных спортивных комплексов, ледовых арен и бассейнов. Они появятся в более чем 50 регионах нашей страны».

Напомним, в 2019 году Президент России Владимир Путин инициировал нацпроект «Демография», составляющей частью которого является федеральный проект «Спорт - норма жизни». Его цель - увеличение доли граждан, систематически занимающихся физкультурой и спортом, до 70% к 2030 году.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Дмитрий Азаров наградил лауреатов премии «Инженерия будущего»
17 февраля 2022  11:11
Дмитрий Азаров наградил лауреатов премии «Инженерия будущего»
61
 Еще 3 215 жителей Самарской области заболели коронавирусом
16 февраля 2022  13:32
 Еще 3 215 жителей Самарской области заболели коронавирусом
444
Дмитрий Азаров поручил разработать дополнительные меры привлечения на ярмарки Самарской области местных производителей
16 февраля 2022  11:27
Дмитрий Азаров поручил разработать дополнительные меры привлечения на ярмарки Самарской области местных производителей
811
Прямой диалог по вопросам ЖКХ: Дмитрий Азаров встретился со старшими по домам
16 февраля 2022  10:23
Прямой диалог по вопросам ЖКХ: Дмитрий Азаров встретился со старшими по домам
454
18 февраля пройдет распределение свободных мест в детсадах Самары
16 февраля 2022  09:38
18 февраля пройдет распределение свободных мест в детсадах Самары
378
Весь список