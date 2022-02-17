в Самарской области в 2022 году появятся сразу три крупных спортивных объекта по нацпроекту «Демография»

148

В 2022 году благодаря реализации федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография» в Самарской области планируется завершить строительство лыжероллерной трассы на УСЦ «Чайка» и полноразмерного футбольного манежа рядом со стадионом «Солидарность Самара Арена». Свою работу уже весной начнет легкоатлетический манеж в Тольятти. Также в наступившем году запланировано достроить ФОК «Певческое поле» в Тольятти, бассейн в Куйбышевском районе Самары, ФОК в поселке Смышляевка Волжского района. Новые спортивные площадки появятся во всех городах и районах области.

«Сегодня мы многое делаем для поддержки сферы физкультуры и спорта в Самарской области, - отметил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. - Это одно из ключевых направлений работы регионального Правительства. В соответствии с задачей, поставленной Президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным, мы реализуем комплексную программу развития физкультуры и спорта в регионе, создаем условия для развития как детско—юношеского и массового спорта, так и спорта высших достижений. Наша цель — привлечь еще больше жителей к здоровому образу жизни, вырастить здоровое и счастливое молодое поколение, воспитать новых чемпионов, яркими победами которых будет гордится родной край и вся страна».

Общая длина новой лыжероллерной трассы с искусственным освещением составит 6,6 км. Здесь предусмотрены зоны старта и финиша, а также мобильные трибуны на 100 посадочных мест, двухэтажные обогреваемые помещения для судейского состава и представителей СМИ, комфортные раздевалки, помещения для подготовки лыж. Лыжероллерная трасса предназначена для круглогодичной эксплуатации. Здесь будут проводиться соревнования и тренировки для воспитанников спортивных школ, а также занятия для любителей лыжного спорта.

На последней миле стадиона «Солидарность Самара Арена» в наступившем году появится футбольный манеж. Старт строительству был дан 9 августа 2020 года. Капсулу времени с обращением к потомкам заложили Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и воспитанники футбольных школ «Крылья Советов» и «Академии имени Ю.Коноплева». Это будет первый подобный спорткомплекс в регионе. В манеже предусмотрено поле с искусственным газоном, трибуны на 500 мест. В подтрибунном пространстве разместят раздевалки команд, разминочный зал, пункт допинг-контроля, тренажерный зал, кафе, конференц-зал. На объекте будут проходить тренировки спортсменов, а также соревнования регионального уровня по футболу.

«Благодаря системной работе все больше жителей Самарской области систематически занимаются физкультурой и спортом, - подчеркнул Дмитрий Азаров. - Основа для привлечения людей к здоровому образу жизни, база для подготовки профессиональных спортсменов и спортивного резерва — современная спортивная инфраструктура. Мы ежегодно строим новые спортивные объекты в городах и районах Самарской области».

По словам губернатора, регион регулярно привлекает значительные средства из федерального бюджета, что позволяет реализовывать крупные спортивные проекты. Так, в прошлом году в регионе построили 6 универсальных площадок, 2 ФОКОТа, 2 площадки ГТО, легкоатлетический манеж, модернизировали стадион «Орбита». Раньше срока свои двери открыл и ледовый Дворец спорта, вмещающий 5 тысяч зрителей. На новом объекте тренируются хоккеисты, фигуристы, баскетболисты и керлингисты.

«Создание возможностей для регулярных занятий спортом является одним из приоритетов Правительства страны, - отметил Вице-премьер РФ Дмитрия Чернышенко. - В этом году свои двери для профессиональных спортсменов и спортсменов-любителей откроют 145 новых многофункциональных спортивных комплексов, ледовых арен и бассейнов. Они появятся в более чем 50 регионах нашей страны».

Напомним, в 2019 году Президент России Владимир Путин инициировал нацпроект «Демография», составляющей частью которого является федеральный проект «Спорт - норма жизни». Его цель - увеличение доли граждан, систематически занимающихся физкультурой и спортом, до 70% к 2030 году.