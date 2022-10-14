В Самарской области утвердили новые правила продажи алкоголя

Я нашел ошибку
Главные новости:
16 октября состоится матч между футбольными командами «Крылья Советов» и «Сочи».
В день проведения футбольного матча к стадиону «Солидарность Самара Арена» будет подан дополнительный транспорт
На просторах интернета жители Отрадного весь год высказывали свои предложения – как преобразить любимое место отдыха.
Власти Отрадного учли пожелания пользователей соцсетей при благоустройстве сквера «Победы»  
Три награды получили артисты театра за спектакль «Чужая жена и муж под кроватью» по рассказу Фёдора Достоевского.
Театр «Самарская площадь» с триумфом вернулся с Всероссийского фестиваля «Русская комедия»
Первыми продуктами, которые компания вывела на рынок, были скоринг и верификация, а также решения на базе геоаналитики.
Оператор билайн расширил компетенции в области создания решений на основе ИИ
В Самаре директор не платил работникам зарплату
В Самаре директор не платил работникам зарплату
Производство сельскохозяйственной продукции Самарской области растет благодаря мерам господдержки
Производство сельскохозяйственной продукции Самарской области растет благодаря мерам господдержки
Новый резидент ТОР «Чапаевск» создаст 129 рабочих мест
Новый резидент ТОР «Чапаевск» создаст 129 рабочих мест
Каждый пятый самарец не покупает продукты, если срок их годности наполовину истек
Каждый пятый самарец не покупает продукты, если срок их годности наполовину истек
Наверх
Самара  +8 °C, Тольятти  +8 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 63.49
-0.27
EUR 62.59
0
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Волонтёры «Единой России» вернулись с Донбасса и стали донорами
Юных самарцев приглашают на Осенний бал-маскара в зоопарк
В СОУНБ расскажут о строительстве главных губернских мостов
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самарской области утвердили новые правила продажи алкоголя

14 октября 2022 12:00
166
В Самарской области утвердили новые правила продажи алкоголя

Министерство промышленности Самарской области утвердило новое законодательство о продаже алкоголя. Изменения коснутся как торговцев в розницу, так и заведений общепита.

Так, если юридическое лицо собирается торговать алкоголем, то его уставной капитал должен составлять минимум 250 тысяч рублей. Помимо этого, бизнесмен, который продает спиртные напитки в городе, должен иметь в собственности или арендовать торговый объект и склад общей площадью не меньше 50 квадратных метров. Для сельской местности минимальная площадь в два раза меньше.

Однако это правило не касается тех, кто торгует пивом, пивными напитками, пуаре, медовухой. Если же предприниматель планирует их продавать, то у него в собственности или аренде должен находиться стационарный торговый объект и склад. Аналогичное правило действует и для продавцов вина и игристых напитков.

Также предприниматели должны вести учет и декларировать объемы закупленной и реализованной алкогольной продукции.

Для ресторанов и других заведений общепита ввели отдельные правила. Например, теперь при продаже спиртного открывать бутылку нужно непосредственно перед клиентом. Также заведение должно иметь зал площадью не менее 50 квадратов и употребление спиртного допускается только в данном заведении.

Вдобавок представители власти уточнили, что при проведении выездного обслуживания нужно иметь соответствующую лицензию и предоставлять в Минпромторг информацию о дате, времени и месте своей работы на сторонней площадке.

Открывать алкогольный магазин или кафе по новым правилам запрещено:

  • На спортивных объектах;
  • В образовательных учреждениях;
  • На оптовых и розничных рынках;
  • на всех видах общественного транспорта городского и пригородного сообщения, на остановках и станциях метро;
  • на боевых позициях войск;
  • на вокзалах и аэропортах;
  • на АЗС;
  • в местах массового скопления людей во время митингов и шествий;
  • в нестационарных торговых объектах, больницах.

Также продавцам категорически запрещено:

  • обслуживать несовершеннолетних;
  • продавать спиртное дистанционно;
  • разливать спиртное в тару от покупателя, если ее объем превышает 1,5 литра;
  • продавать алкоголь в «разливайках», если их объем меньше 50 квадратов;
  • торговать горячительным в магазинах, расположенных в нежилых помещениях домов, если их вход расположен со стороны подъезда с выходом во двор;
  • продавать спиртное с 23:00 до 08:00.

 Любители крепких напитков в Самаре уже скоро могут остаться без импортного алкоголя. Об этом  сообщает Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ). Первыми с полок могут пропасть виски Dewars и Jack Daniels, ром Bacardi и ликер Baileys — их запасы уже заканчиваются, пишет ГТРК Самара.

В связи с дефицитом в Самарской области могут резко поднять цены на алкоголь. С таким предложением выступил Минфин РФ. С начала 2023 года в России планируют повысить минимальные цены на некоторые виды спиртных напитков в среднем на 7,7%.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
в Самаре состоялся запуск рабочего движения по новому путепроводу на Ново-Садовой
14 октября 2022  12:56
В Самаре запустили движение по новому путепроводу на Ново-Садовой
645
В Самаре сегодня состоится открытие эстакады на Ново-Садовой
14 октября 2022  10:54
В Самаре сегодня состоится открытие эстакады на Ново-Садовой
347
В октябре на телерадиопередающих станциях Самарской области пройдут профилактические работы
13 октября 2022  13:05
В октябре на телерадиопередающих станциях Самарской области пройдут профилактические работы
605
Дмитрий Азаров получил благодарность от командования, военного совета и личного состава 2-й гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии.
12 октября 2022  18:32
Командующий 2-й Гвардейской армии Андрей Колотовкин: «Губернатор Дмитрий Азаров оказывает поддержку армии с первого дня СВО»
3480
Начальник Управления ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области полковник полиции Юрий Некрасов проведет прямую линию
12 октября 2022  12:41
Начальник Управления ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области полковник полиции Юрий Некрасов проведет прямую линию
833
Весь список