В Самарской области утвердили новые правила продажи алкоголя

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Министерство промышленности Самарской области утвердило новое законодательство о продаже алкоголя. Изменения коснутся как торговцев в розницу, так и заведений общепита.

Так, если юридическое лицо собирается торговать алкоголем, то его уставной капитал должен составлять минимум 250 тысяч рублей. Помимо этого, бизнесмен, который продает спиртные напитки в городе, должен иметь в собственности или арендовать торговый объект и склад общей площадью не меньше 50 квадратных метров. Для сельской местности минимальная площадь в два раза меньше.

Однако это правило не касается тех, кто торгует пивом, пивными напитками, пуаре, медовухой. Если же предприниматель планирует их продавать, то у него в собственности или аренде должен находиться стационарный торговый объект и склад. Аналогичное правило действует и для продавцов вина и игристых напитков.

Также предприниматели должны вести учет и декларировать объемы закупленной и реализованной алкогольной продукции.

Для ресторанов и других заведений общепита ввели отдельные правила. Например, теперь при продаже спиртного открывать бутылку нужно непосредственно перед клиентом. Также заведение должно иметь зал площадью не менее 50 квадратов и употребление спиртного допускается только в данном заведении.

Вдобавок представители власти уточнили, что при проведении выездного обслуживания нужно иметь соответствующую лицензию и предоставлять в Минпромторг информацию о дате, времени и месте своей работы на сторонней площадке.

Открывать алкогольный магазин или кафе по новым правилам запрещено:

На спортивных объектах;

В образовательных учреждениях;

На оптовых и розничных рынках;

на всех видах общественного транспорта городского и пригородного сообщения, на остановках и станциях метро;

на боевых позициях войск;

на вокзалах и аэропортах;

на АЗС;

в местах массового скопления людей во время митингов и шествий;

в нестационарных торговых объектах, больницах.

Также продавцам категорически запрещено:

обслуживать несовершеннолетних;

продавать спиртное дистанционно;

разливать спиртное в тару от покупателя, если ее объем превышает 1,5 литра;

продавать алкоголь в «разливайках», если их объем меньше 50 квадратов;

торговать горячительным в магазинах, расположенных в нежилых помещениях домов, если их вход расположен со стороны подъезда с выходом во двор;

продавать спиртное с 23:00 до 08:00.

Любители крепких напитков в Самаре уже скоро могут остаться без импортного алкоголя. Об этом сообщает Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ). Первыми с полок могут пропасть виски Dewars и Jack Daniels, ром Bacardi и ликер Baileys — их запасы уже заканчиваются, пишет ГТРК Самара.

В связи с дефицитом в Самарской области могут резко поднять цены на алкоголь. С таким предложением выступил Минфин РФ. С начала 2023 года в России планируют повысить минимальные цены на некоторые виды спиртных напитков в среднем на 7,7%.