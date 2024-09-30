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В Самарской области установился высокий класс пожарной опасности, в этой связи в регионе с 28 по 30 сентября введен запрет на пребывание граждан в лесах и въезд в них транспортных средств



Запрет действует в течение 3 дней во всех 16 лесничествах Самарской области



По данным ФГБУ «Приволжское УГМС», в ближайшие дни температура воздуха может достигать +24 градусов. При этом в субботу днем местами ожидается усиление южного ветра – порывы 15-18 м/с.



Добавим, ночами ожидаются заморозки на поверхности почвы -0… -2 градуса.

За нарушение правил пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима предусмотрена ответственность в виде штрафа:



для граждан в размере от 40 тыс. до 50 тыс. рублей;

для должностных лиц от 60 тыс. до 90 тыс. рублей;

для юридических лиц — от 600 тыс. до 1 млн. рублей.

Если поджог лесных насаждений повлек за собой крупный ущерб, то за это предусмотрена уголовная ответственность в виде штрафа от 300 тыс. рублей и вплоть до лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом до 500 тыс. рублей.