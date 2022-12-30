В Самарской области установили тарифы за хранение и перемещение задержанного наземного транспорта

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Они вступят в силу с 1 января 2023 года и будут действовать до 2027 года.

В Самарской области утвердили тарифы на хранение и перемещение задержанных наземных транспортных средств на 2023 – 2027 годы. Так, за хранение или перемещение одного транспортного средства с 1 января 2023 года будут взимать 2112 рублей. А хранение задержанного транспорта будет дифференцировано по категориям транспортных средств и по времени хранения (в первые 5 полных часов хранения и начиная с 6‑го полного часа хранения).

Так, тариф за хранение одного задержанного наземного транспортного средства в первые 5 полных часов составит 6 рублей – для категории А, 12 рублей – для категорий B и D массой до 3,5 тонн, 24 рубля – для категорий D массой более 3,5 тонн, 37 рублей – для негабаритного транспортного средства. С 6‑го полного часа хранения размер тарифов для указанных категорий вырастет и составит 16, 34, 68 и 103 рубля соответственно, пишет СитиТраффик.