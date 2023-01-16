В Самарской области установили памятник основателю Волжской Булгарии

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На территории села Ширяево в Самарской области появился новый памятник. Пятитонная скульптура изображает основателя Волжской Булгарии - хана Котрага на коне. В интервью изданию "Татар-Дуслык" председатель КИФ "Булгарское наследие" Гумар Батршин рассказал, какой путь прошел памятник и почему было выбрано именно это место.

Идея установки изваяния была сразу принята самарскими властями, поэтому с момента соглашения с болгарской стороной и до изготовления памятника прошло 8 месяцев, но в связи с наложенными на Россию санкциями монумент не удалось вывезти напрямую.

"Пробовали доставить в Россию через Турцию, Грузию. Грузия не пропустила. Машина развернулась и пришлось ехать через Иран, крюк – 2000 км. Памятник весом 5 тонн шёл 38 дней. Водителю, конечно, досталось – потрепали нервы. Мощнейшими вездеходами тащили пятитонный памятник через снега в мороз", - рассказал в интервью "Татар-Дуслык" Гумар Батршин.

Автором скульптуры выступил известный болгарский скульптор Дишко Дишков, чьей руке также принадлежит памятник хану Алцеку в Италии (г. Челе де Булгари), хану Аспаруху в Болгарии. Вообще балканский народ давно хотел увековечить великого хана, первоначально планировалось поставить изваяние на территории Татарстана, но на проект не дали разрешения. Тогда предложили самарцам - в Ширяево планировали построить историческую площадку. Получили согласие - и заложили постамент для будущего памятника, пишет ГТРК Самара.

"Теперь монумент гармонично дополняет комплекс и показывает его историческую ценность", - добавил Батршин.

Установка памятника "Хан Котраг" стала не только данью памяти, но и по-настоящему историческим событием, ведь политический деятель связан с развитием Поволжья.

Фото: tatar-duslyk.ru