Я нашел ошибку
Главные новости:
Больше 5000 раз пришлось вынимать из колодцев мусор, смытый недобросовестными жильцами в унитаз и раковину.
Специалисты «РКС-Самара» за год прочистили 229 километров канализационных труб.
Не вводите данные для доступа в аккаунт в «Телеграме».
Осторожно, мошенники: в регионе участились массовые взломы Telegram-аккаунтов
В Тольятти в Крещенскую ночь будут открыты три купели
В Самаре состоится лыжный марафон «Сокольи горы - 2023»
В Самаре состоится лыжный марафон «Сокольи горы - 2023»
Самарцев приглашают пройти диспансеризацию
Самарцев приглашают пройти диспансеризацию
Новокуйбышевец украл из магазина 17 банок икры
Новокуйбышевец украл из магазина 17 банок икры
Обновлен список штрафуемых неисправностей автомобиля
Обновлен список штрафуемых неисправностей автомобиля
В Доме офицеров состоится концерт сводного военного оркестра Самарского и Тоцкого гарнизонов
В Доме офицеров состоится концерт сводного военного оркестра Самарского и Тоцкого гарнизонов
Наверх
Самара  -15 °C, Тольятти  -12 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 67.57
-0.21
EUR 73.11
0.32
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Доме офицеров состоится концерт сводного военного оркестра Самарского и Тоцкого гарнизонов
В Самарской области назвали победителей 2022 года в акции "Народное признание"
Зимний Грушинский фестиваль состоится в Самаре
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самарской области установили памятник основателю Волжской Булгарии

16 января 2023 10:32
254
В Самарской области установили памятник основателю Волжской Булгарии

На территории села Ширяево в Самарской области появился новый памятник. Пятитонная скульптура изображает основателя Волжской Булгарии - хана Котрага на коне. В интервью изданию "Татар-Дуслык" председатель КИФ "Булгарское наследие" Гумар Батршин рассказал, какой путь прошел памятник и почему было выбрано именно это место.

Идея установки изваяния была сразу принята самарскими властями, поэтому с момента соглашения с болгарской стороной и до изготовления памятника прошло 8 месяцев, но в связи с наложенными на Россию санкциями монумент не удалось вывезти напрямую.

"Пробовали доставить в Россию через Турцию, Грузию. Грузия не пропустила. Машина развернулась и пришлось ехать через Иран, крюк – 2000 км. Памятник весом 5 тонн шёл 38 дней. Водителю, конечно, досталось – потрепали нервы. Мощнейшими вездеходами тащили пятитонный памятник через снега в мороз", - рассказал в интервью "Татар-Дуслык" Гумар Батршин.

Автором скульптуры выступил известный болгарский скульптор Дишко Дишков, чьей руке также принадлежит памятник хану Алцеку в Италии (г. Челе де Булгари), хану Аспаруху в Болгарии. Вообще балканский народ давно хотел увековечить великого хана, первоначально планировалось поставить изваяние на территории Татарстана, но на проект не дали разрешения. Тогда предложили самарцам - в Ширяево планировали построить историческую площадку. Получили согласие - и заложили постамент для будущего памятника, пишет ГТРК Самара.

"Теперь монумент гармонично дополняет комплекс и показывает его историческую ценность", - добавил Батршин.

Установка памятника "Хан Котраг" стала не только данью памяти, но и по-настоящему историческим событием, ведь политический деятель связан с развитием Поволжья.

Фото: tatar-duslyk.ru

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Губернаторский проект «СОдействие»: в Самаре стали известны победители первого конкурса общественных проектов на 2023 год
16 января 2023  13:15
Губернаторский проект «СОдействие»: в Самаре стали известны победители первого конкурса общественных проектов на 2023 год
187
Началась замена социальных карт на Карту жителя Самарской области
16 января 2023  13:00
Началась замена социальных карт на Карту жителя Самарской области
133
Стартовал отбор общественных территорий для благоустройства в 2024 году по нацпроекту «Жилье и городская среда»
16 января 2023  12:10
Стартовал отбор общественных территорий для благоустройства в 2024 году по нацпроекту «Жилье и городская среда»
219
Во время работы Дмитрия Азарова в зоне СВО, в четверг ночью, на связь вышел военнослужащий из Самарской области.
13 января 2023  21:55
Губернатор Дмитрий Азаров доставил на родную землю раненного бойца
1498
13 января в САТОБ имени Д. Д. Шостаковича состоялась церемония подведения итогов XV областной акции
13 января 2023  21:46
В Самарской области назвали победителей 2022 года в акции "Народное признание"
959
Весь список