В Самарской области умер один из последних участников штурма Рейхстага

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Ему было 98 лет.

С каждым днем неумолимо сокращается число ветеранов Великой Отечественной войны. Вечером, 4 апреля стало известно, что ушел из жизни один последних участников штурма здания Рейхстага Николай Иванович Родионов. Ему было 98 лет.

До последнего времени ветеран проживал в селе Старый Аманак Похвистневского района Самарской области. Его регулярно приглашали в школы на уроки мужества, где он рассказывал о своем боевом пути. За время войны Николай Иванович был несколько раз ранен, но всегда возвращался в строй. В числе его наград значатся орден Великой Отечественной войны первой степени, орден Славы 3-й степени, медали за освобождение Варшавы и Берлина, пишет ТРК Терра.



Фото: паблик "Подслушка Похвистнево"