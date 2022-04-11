В Самарской области учредят силы гражданской обороны

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В Самарской области приняли решение - учредить новую структуру по обеспечению безопасности. Организация сил гражданской обороны будет подконтрольна МЧС России по Самарской области и структурам органов местного самоуправления, сообщают в Правительстве региона.

— "К силам гражданской обороны относятся спасательные воинские формирования, подразделения государственной противопожарной службы, аварийно-спасательные формирования, специальные формирования, создаваемые в военное время", — сказано в документе.

Структура будет готовить население в области гражданской обороны, обеспечивать нормальное функционирование ключевых предприятий и подготовкой к учебным и экстренным эвакуациям - это план действий на мирное время. Помимо этого, на организацию будет возложена обязанность создавать запасы средств защиты и связи, строить убежища и противорадиационные укрытия.

В условиях военного положения силы гражданской обороны будут обеспечивать эвакуацию, проводить противохимические, противорадиационные и инженерные манипуляции.

В документах Правительства Самарской области сказано, что проверять силы гражданской обороны будут в рамках учений и тренировок ГУ МЧС России по Самарской области, пишет ГТРК Самара.