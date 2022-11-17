В Самарской области участковые уполномоченные полиции и общественники провели профилактическую акцию «Осторожно, мошенники!»

Я нашел ошибку
Главные новости:
Жители сообщили в социальных сетях об огромной яме, которая появилась после ремонта труб, в Ленинском районе Самары.  
ЦУР помог закрыть «портал в ад» у дома по ул. Чернореченской в Самаре
В осенне-зимний период пожарно-спасательным подразделениям приходится часто выезжать на ликвидацию пожаров, происходящих на территории частных домовладений.
Соблюдайте правила пожарной безопасности на придомовых участках
Учувствуйте в героико-патриотическом диктанте, чтобы узнать об истории, развитии и деятельности Министерства.
ГУ МЧС СО приглашает принять участие в Герoикo-патриoтическом диктанте
В сложных погодных условиях инспекторы ДПС области ориентированы на оказание содействия участникам дорожного движения, особенно на загородных трассах.
Снег: ГИБДД СО всегда готова оказать помощь участникам дорожного движения
Вы представляете самую активную, инициативную, целеустремленную часть нашего общества.
Губернатор Дмитрий.Азаров обратился к молодежи по случаю Международного дня студентов
Медучреждения Самарской области заключили соглашения о сотрудничестве с кардиологическим центром Наманганской области.
Врачи из Наманганской области будут перенимать опыт самарских кардиологов в диагностике и лечении заболеваний
В акции участвует продукция таких компаний Apple, Samsung, Sony, LG, Xiaomi и многих других.
В «Черную пятницу» билайн предложит скидки до 50% на смартфоны, гаджеты и аксессуары
Военкоматы в Самарской области оборудуют видеокамерами
Военкоматы в Самарской области оборудуют видеокамерами
Наверх
Самара  -2 °C, Тольятти  -2 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 60.35
0.04
EUR 62.67
0.04
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В СОУНБ состоится творческая встреча и мастер-класс Тимофея Гольберга 
На "МТЛ Арена" пройдут матчи осеннего сезона Лиги Губернатора Самарской области по баскетболу 3х3
Самарцев приглашают на уникальную лекцию известного самарского палеонтолога и минералога
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самарской области участковые уполномоченные полиции и общественники провели профилактическую акцию «Осторожно, мошенники!»

17 ноября 2022 13:38
129
В Самарской области участковые уполномоченные полиции и общественники провели профилактическую акцию «Осторожно, мошенники!»

В Жигулевске и Шенталинском районе в рамках профилактики кибермошенничеств участковые уполномоченные полиции вместе с представителями Общественных советов при территориальных ОВД встретились с пенсионерами. Полицейские и общественники рассказали о наиболее распространенных способах обмана и рассмотрели несколько примеров правильного поведения пожилых людей в случаях попытки совершения в отношении них мошеннических действий.

Общественники отметили, что основную ставку злоумышленники делают на доверчивость, эмоциональность пенсионеров и неумение быстро реагировать в ситуации стресса. Участковые уполномоченные напомнили один из наиболее распространенных способов обмана: могут звонить по телефону, представиться сотрудниками правоохранительных органов и сообщить, что близкий человек абонента попал в беду, поэтому требуется отдать определенную сумму, «чтобы решить проблему». Полицейские рекомендовали не попадаться на подобные уловки, а также не переводить незнакомым людям деньги, не передавать свои персональные данные, реквизиты банковских карт, а также коды, приходящие на телефон.

В завершение мероприятий полицейские и общественники раздали местным жителям памятки «Внимание, Мошенники!» с простыми советами о том, как защититься от киберпреступлений, и алгоритмом, куда обратиться, если вы уже пострадали от действий злоумышленников. В свою очередь, пожилые люди выразили участковым уполномоченным полиции и общественникам слова благодарности за полезное мероприятие. Граждане пообещали быть бдительней и поделиться полученной информацией со своими родными и близкими.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самарской области ожидают сильный снег, метель
17 ноября 2022  13:49
В Самарской области ожидают сильный снег, метель
139
Органы ЗАГС Самарской области проведут мероприятия в рамках Всероссийской акции «День правовой помощи детям»
17 ноября 2022  13:25
Органы ЗАГС Самарской области проведут мероприятия в рамках Всероссийской акции «День правовой помощи детям»
157
Областное Управление Роспотребнадзора проводит консультирование по теме: «Правила оказания транспортных услуг. Услуги такси и каршеринга»
17 ноября 2022  12:30
Областное Управление Роспотребнадзора проводит консультирование по теме: «Правила оказания транспортных услуг. Услуги такси и каршеринга»
367
«ОДК-Кузнецов» – это старейшее российское предприятие строительной отрасли, известное во всем мире.
16 ноября 2022  18:06
Юбилей без отрыва от производства: завод «ОДК-Кузнецов» отмечает 110-летие
462
Студенты из Самары работают над проектами реставрации исторического здания гостиницы «Националь»
16 ноября 2022  13:50
Студенты из Самары работают над проектами реставрации исторического здания гостиницы «Националь»
373
Весь список