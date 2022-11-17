В Самарской области участковые уполномоченные полиции и общественники провели профилактическую акцию «Осторожно, мошенники!»

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В Жигулевске и Шенталинском районе в рамках профилактики кибермошенничеств участковые уполномоченные полиции вместе с представителями Общественных советов при территориальных ОВД встретились с пенсионерами. Полицейские и общественники рассказали о наиболее распространенных способах обмана и рассмотрели несколько примеров правильного поведения пожилых людей в случаях попытки совершения в отношении них мошеннических действий.

Общественники отметили, что основную ставку злоумышленники делают на доверчивость, эмоциональность пенсионеров и неумение быстро реагировать в ситуации стресса. Участковые уполномоченные напомнили один из наиболее распространенных способов обмана: могут звонить по телефону, представиться сотрудниками правоохранительных органов и сообщить, что близкий человек абонента попал в беду, поэтому требуется отдать определенную сумму, «чтобы решить проблему». Полицейские рекомендовали не попадаться на подобные уловки, а также не переводить незнакомым людям деньги, не передавать свои персональные данные, реквизиты банковских карт, а также коды, приходящие на телефон.

В завершение мероприятий полицейские и общественники раздали местным жителям памятки «Внимание, Мошенники!» с простыми советами о том, как защититься от киберпреступлений, и алгоритмом, куда обратиться, если вы уже пострадали от действий злоумышленников. В свою очередь, пожилые люди выразили участковым уполномоченным полиции и общественникам слова благодарности за полезное мероприятие. Граждане пообещали быть бдительней и поделиться полученной информацией со своими родными и близкими.