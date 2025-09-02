В Самарской области цифровой профиль изменил работу всех участников бюджетного процесса

Я нашел ошибку
Главные новости:
Будьте внимательны и осторожны!
Штормовое предупреждение: ночью 3 сентября в регионе ожидается гроза, ливень, шквалистое усиление ветра
Самарскую область представляет мурал Кирилла Зырянова «Хлеб и сталь Победы», посвящённый трудовому подвигу жителей тыла в годы Великой Отечественной войны.
В Приволжском округе стартовало народное голосование фестиваля уличного искусства «ФормАРТ»
А гол Егора Мовсисяна был признан лучшим в лиге.
«Крылья Советов» - бронзовый призер молодежной лиги по пляжному футболу 
Главная задача проекта – подготовка школьников старших классов к будущей финансово-грамотной жизни, формированию понимания роли налогов как в экономике государства, так и в жизни каждого человека.
В губернии стартует образовательный проект «Налоговый класс»
Соглашение о взаимодействии в этих направлениях подписали ректор СамГМУ и генеральный директор ОЭЗ «ВладМиВа».
СамГМУ и «ВладМиВа» объединят усилия в разработке новых лекарств для стоматологии и подготовке профильных кадров
Трудовая деятельность дает осужденным возможность получить новые полезные навыки, которые помогут им вернуться в общество и обеспечить свою жизнь законным способом.
В уголовно-исполнительной инспекции УФСИН СО прошла ярмарка вакансий
Как отметил министр, практическая помощь ординаторов системе здравоохранения была неотъемлемой частью их подготовки.
Выпуск ординаторов СамГМУ - 2025: практическое здравоохранение усилит 561 новый специалист  
Организаторы вновь поощрят лучшие практики сохранения культурного наследия страны среди бизнеса и общественных проектов. 
Стартовал прием заявок на вторую Нацпремию «Наследие дороже» -2025
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.43
0.1
EUR 94.38
0.33
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
20 сентября в Самаре состоится Межрегиональный книжный фестиваль «Время читать – 2025»
В Самаре пройдет открытие выставки произведений Зураба Церетели
В Самаре состоится лекция «Символы самарской резьбы»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Сентябрь 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самарской области цифровой профиль изменил работу всех участников бюджетного процесса

2 сентября 2025 15:03
129
Правительство Самарской области последовательно выполняет мероприятия цифровой трансформации государственного и муниципального управления.

Правительство Самарской области последовательно выполняет мероприятия цифровой трансформации государственного и муниципального управления. Одной из главных задач при этом является цифровизация работы участников бюджетного процесса. Проект по созданию цифрового профиля пользователя в единой информационной системе управления бюджетным процессом, реализованный в регионе, в 2024 году победил в номинации «Практики внедрения цифровых технологий в управлении» I Всероссийского конкурса управленческих инноваций.

Губернатор Вячеслав Федорищев обозначил одним из основных направлений работы правительства региона внедрение современных инновационных технологий во все отрасли экономики. Это должно способствовать повышению качества жизни населения и выстраиванию эффективной системы управления, что, в свою очередь, соответствует национальным целям и задачам, определенным Президентом страны. 

В прошлом году регион вошел в пятерку лидеров среди субъектов РФ по развитию информационных технологий. В планах - к 2030 году создать единую инфраструктуру для управления, автоматизировать рабочие процессы в госучреждениях и расширить использование отечественного программного обеспечения.

До внедрения цифрового профиля в единой информационной системе управления бюджетным процессом пользователи сталкивались со сложностями в управлении учетными записями и значительными временными затратами на обработку информации. Цифровой профиль не только обеспечил оперативный доступ к аналитическим данным для принятия управленческих решений, но и повысил эффективность работы органов власти, а также подведомственных учреждений.

Спустя год успешной реализации проекта эксперты отмечают его результативность и значичительный вклад в развитие государственного управления. Сегодня цифровой профиль интегрирован в информационные системы, пользователями которых являются около 7 тысяч человек – это органы государственной власти, органы местного самоуправления, государственные и муниципальные учреждения, практически все участники бюджетного процесса.

«Ярким примером успешного применения практики является личный кабинет пользователя единой информационной системы управления бюджетным процессом, который обеспечивает единую точку входа во все информационные системы ведомства. Проект доказал свою значимость и перспективность, снижая трудовые затраты и минимизируя ошибки посредством современных цифровых инструментов», – прокомментировала заместитель председателя правительства – министр финансов Самарской области Ольга Собещанская.

 

Фото: министерство финансов Самарской области

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Новую региональную программу «СВОё Дело. Самарская область» запустил Вячеслав Федорищев
2 сентября 2025  13:00
Новую региональную программу «СВОё Дело. Самарская область» запустил Вячеслав Федорищев
215
Вячеслав Федорищев поздравил гвардейцев региона с Днем российской гвардии
2 сентября 2025  09:23
Вячеслав Федорищев поздравил гвардейцев региона с Днем российской гвардии
204
Глава Самары Иван Носков поздравил самарцев с Днем знаний
1 сентября 2025  10:54
Глава Самары Иван Носков поздравил самарцев с Днем знаний
375
1 сентября в Самарской области пойдут в школу более 34 600 первоклассников
1 сентября 2025  10:40
1 сентября в Самарской области пойдут в школу более 34 600 первоклассников
379
С 1 сентября в России вступил в силу механизм периода охлаждения для потребительских кредитов
1 сентября 2025  09:45
С 1 сентября в России вступил в силу механизм периода охлаждения для потребительских кредитов
576
Весь список