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В Самарской области торжественно выдали первые паспорта юным жителям региона

15 апреля 2024 13:50
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В Самарской области торжественно выдали первые паспорта юным жителям региона

В торжественной обстановке вице-губернатор Самарской области Александр Фетисов начальник Управления по вопросам миграции полковник полиции Денис Сафаров выдали первые паспорта юным жителям региона.

Вручения главного документа РФ проходят под эгидой Всероссийского общественного движения «Движение первых».

12 апреля в Молодежном центре Самарской области в рамках старта заявочной кампании Всероссийского молодежного форума Движения первых «iВолга» ребятам, достигшим 14-летнего возраста, в торжественной обстановке вручили первые паспорта гражданина Российской Федерации.

Со знаменательным и важным событием молодых людей поздравили вице-губернатор Самарской области Александр Фетисов, начальник Управления по вопросам миграции Главного управления МВД России по Самарской области полковник полиции Денис Сафаров, председатель совета регионального отделения «Движения Первых» Самарской области Кристина Гнатюк, а также родные и близкие ребят.

«Главный документ гражданина нашей великой страны, конечно, должен вас мотивировать на то, чтобы получать знания, создавать интересные, важные и полезные проекты для нашей страны. Я искренне вас поздравляю с этим важным событием, и пусть паспорт будет для вас предметом гордости и ответственности», – подчеркнул Александр Фетисов.

Денис Темурович, обратившись к присутствующим, отметил: «Для каждого из вас этот день надолго останется в памяти. Поздравляю вас с тем, что вы становитесь полноправными гражданами страны – это большая честь и ответственность. Долг каждого из вас – достойно нести по жизни звание гражданина России, чтить и уважать законы нашего государства и добросовестно учиться и работать на благо страны».

Праздничное мероприятие закончилось произнесением клятвы юными гражданами страны и общим фотографированием.

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