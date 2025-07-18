В Самарской области суббота ожидается прохладней воскресенья

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Яндекс Погода изучила данные метеонаблюдений и с помощью технологии «Метеум» выяснила, какая температура ожидает россиян в выходные дни.

По данным Яндекс Погоды, в субботу, 19 июля, в Самаре будет солнечно. Температура воздуха составит +19° утром, днем поднимется до +24°, к вечеру сохранится на уровне +22°, а ночью опустится до +17°. Ветер восточный, с порывами до 4 м/с.

В воскресенье, 20 июля, весь день ожидается облачная погода. Утром температура воздуха составит +20°, днем потеплеет до +27°, вечером сохранится на этом же уровне, а ночью похолодает до +21°. Ветер преимущественно восточный, 2-3 м/с.

Среди российских городов-миллионников самую теплую погоду в выходные можно ждать в Сочи — здесь воздух прогреется вплоть до +35°С. Высокие показатели также ожидаются в Волгограде и Краснодаре.

Холоднее всего в эти выходные будет в Екатеринбурге. Здесь температура опустится вплоть до +13°С. Низкие показатели ожидаются также в Уфе и Перми.