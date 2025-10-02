Я нашел ошибку
В России впервые пройдет Всероссийская премия в сфере исторического просвещения молодежи.
Открыт прием заявок на Всероссийскую премию в сфере исторического просвещения молодежи «Голос истории»
Более 120 предпринимателей Самарской области, представляющих сферу креативных индустрий, прошли 3-недельный обучающий курс на площадке центра «Мой бизнес».
В центре «Мой бизнес» предприниматели региона защитили креативные бизнес-проекты
Школьники активно включились в диалог и проявили высокую заинтересованность в обсуждаемых вопросах.
В Самаре полицейские провели уроки финансовой безопасности и правовой грамотности для подростков.
В условиях СВО такие встречи артистов с защитниками своей Родины особенно актуальны.
В Военном госпитале поселка Рощинский состоялось выступление Ансамбля русских народных инструментов
В настоящее время наиболее доступным, простым, безболезненным для ребенка методом диагностики является эхокардиография.
Детский кардиохирур: «Современная медицина позволяет не только своевременно диагностировать, но и лечить врожденные пороки сердца»
В Сочи состоялся Кубок России по универсальному бою в дисциплине «лайт».
Спортсмены Самарской области стали призерами Кубка России по универсальному бою
В настоящее время министерство градостроительной политики Самарской области завершило подготовку и согласование концепций на региональном уровне.
В Самарской области стартуют первые проекты комплексного развития территорий при поддержке ДОМ.РФ
Актеры театра «Грань» прочитают хулиганские стихи в «ЗИМ Галерее»
«Том Сойер Фест – Самара» приглашает на «Праздник урожая»
«СВОим примером»: в Самаре ветераны СВО присоединились к донорской акции «СВОим примером»
В Самарской области стартуют первые проекты комплексного развития территорий при поддержке ДОМ.РФ

2 октября 2025 17:11
В настоящее время министерство градостроительной политики Самарской области завершило подготовку и согласование концепций на региональном уровне.

В Самарской области дан старт реализации масштабной программы комплексного развития территорий (КРТ), которая позволит создать современные жилые кварталы с полноценной инфраструктурой на неосвоенных землях. Ключевую роль в этом процессе играет Банк ДОМ.РФ, выступающий партнером региона на федеральном уровне.

Инициатива КРТ позиционируется как один из основных механизмов достижения целей национальных проектов в сфере жилищного строительства. В Самарской области программа начнется с двух пилотных участков федеральной собственности в Волжском и Кинельском районах. Общий градостроительный потенциал этих территорий оценивается более чем в 400 тысяч квадратных метров качественного жилья.
Программа реализуется в рамках поручений губернатора Самарской области Вячеславом Федорищевым о необходимости формирования единой градостроительной политики в регионе, направленной на обеспечение комфорта и безопасности жизни жителей в населенных пунктах.

«Правительство Самарской области должно обеспечить опережающее развитие региона в сфере градостроительства. Необходимо установить правила, которые позволят создавать новые комфортные жилые кварталы с развитой социальной инфраструктурой», - подчеркивает глава региона.

По словам министра градостроительной политики Самарской области Андрея Грачева, партнерство с ДОМ.РФ открывает перед местными девелоперами новые возможности для реализации масштабных проектов и выводит решение вопроса о предоставлении качественного жилья на новый уровень.
 

«Для нас участие в реализации федеральных проектов КРТ совместно с ДОМ.РФ — это возможность вносить внушительный вклад в системное и перспективное обновление Самарской области. Именно такие проекты позволяют создавать современное социально-ориентированное жильё с продуманными планировками и благоустроенными дворовыми пространствами, формировать инфраструктуру, востребованную каждый день», — отмечает министр.

Конкретные планы по освоению территорий уже сформированы. В Кинельском районе концепция предполагает создание центральной квартальной малоэтажной жилой застройки с прилегающими территориями для индивидуальных домов и таунхаусов. Коммерческие объекты на первых этажах домов сделают среду комфортной и самодостаточной. Реализация проекта рассчитана на срок до 9 лет.

В Волжском районе упор сделан на комплексный подход: здесь продумано функциональное зонирование, транспортная и пешеходная доступность, а также «зеленый каркас» из многолетних растений, характерных для региона. Благоустройство включается многофункциональные игровые и спортивные площадки, а также зоны тихого отдыха. Архитектурный облик комплексов будет разнообразным, но сдержанным, что позволит создать визуально насыщенную и комфортную среду.

В настоящее время министерство градостроительной политики Самарской области завершило подготовку и согласование концепций на региональном уровне. Следующим шагом станет получение разрешений от федеральных властей и проведение торгов с привлечением самарских застройщиков. Это позволит в ближайшей перспективе приступить к практической реализации проектов, которые изменят облик региона.

 

Фото: министерство градостроительной политики Самарской области

