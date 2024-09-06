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В Самарской области стартует первый этап Всероссийского конкурса «Народный участковый 2024»

6 сентября 2024 09:25
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В Самарской области стартует первый этап Всероссийского конкурса «Народный участковый 2024»

До 20 сентября жители Самарской области смогут отдать свой голос за полицейского, который, на их взгляд, наиболее полно отвечает званию лучшего участкового уполномоченного полиции.

С 11 по 20 сентября жители Самарской области смогут отдать свой голос за сотрудника, который, на их взгляд, наиболее полно отвечает званию лучшего участкового уполномоченного полиции.

Вы встречаете участкового на улице, знаете, как связаться с ним в любое время и о том, что, обратившись к нему, всегда получите помощь и, конечно же, уверены, что именно ваш участковый – самый лучший? Тогда у вас вновь появилась уникальная возможность отдать голос именно за своего районного полицейского, ведь уже совсем скоро стартует Всероссийский конкурс МВД России «Народный участковый 2024».

Всероссийский конкурс МВД России «Народный участковый» - это масштабная акция, которая не только способствует повышению уровня доверия населения к сотрудникам полиции, укреплению престижа службы и формированию позитивного общественного мнения о деятельности участковых уполномоченных полиции, но и яркий пример открытого взаимодействия органов внутренних дел и общества в оценке работы сотрудников одной из самых важных полицейских профессий.

Конкурс пройдет в три этапа:

Первый этап – районный, голосование пройдет с 11 по 20 сентября;

Второй этап – региональный, голосование пройдет с 7 по 16 октября;

Третий этап – федеральный, голосование пройдет с 1 по 10 ноября.

Чтобы участники онлайн-голосования смогли получить полное представление о каждом претенденте на звание «Народный участковый», на официальном интернет-сайте Главного управления МВД России по Самарской области будет размещена информация об участковых уполномоченных полиции, принимающих участие в конкурсе, о количестве преступлений, раскрытых при содействии каждого конкурсанта, рассмотренных обращений, о его достижениях на службе и о том, какие увлечения у народных героев вне трудовых будней.

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