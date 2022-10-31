В Самарской области стартует Культурный марафон, посвящённый моде и технологиям

Я нашел ошибку
Главные новости:
Жителей Самарской области ждет последняя короткая рабочая неделя 2022 года
Жителей Самарской области ждет последняя короткая рабочая неделя 2022 года
73-летний водитель в Красноармейском районе перевернул машину в кювет
73-летний водитель в Красноармейском районе перевернул машину в кювет
Поделиться личными документами теперь можно из приложения Госуслуг
Поделиться личными документами теперь можно из приложения Госуслуг
Кипр введет для россиян сбор за оформление национальной визы
Кипр введет для россиян сбор за оформление национальной визы
Еще 10 инновационных проектов из Самарской области получат гранты от Фона содействия инновациям
Еще 10 инновационных проектов из Самарской области получат гранты от Фона содействия инновациям
Аэропорт Курумоч перешёл на осенне-зимнее расписание
Самарский аэропорт Курумоч перешёл на осенне-зимнее расписание
Велосипедный вор в Жигулевске попал на камеру видеонаблюдения, установленную на подъезде дома
Велосипедный вор в Жигулевске попал на камеру видеонаблюдения, установленную на подъезде дома
Производитель шин Bridgestone планирует уйти из РФ в течение нескольких месяцев
Производитель шин Bridgestone планирует уйти из РФ в течение нескольких месяцев
Наверх
Самара  +4 °C, Тольятти  +3 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 61.53
0.17
EUR 61.13
-0.44
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарский зоопарк приглашает всех на праздник «День лисицы»
Месяц просмотра щекочущих нервы фильмов бесплатно для новых подписчиков «Страшно — и точка»
Жителей Самарской области приглашают принять участие в Большом этнографическом диктанте
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самарской области стартует Культурный марафон, посвящённый моде и технологиям

31 октября 2022 11:12
143
В Самарской области стартует Культурный марафон, посвящённый моде и технологиям

В этом году Культурный марафон состоится в четвёртый раз и будет посвящён истории моды и роли технологий в её развитии. Эксперты приготовили для школьников, их родителей и педагогов интерактивные тесты, творческие конкурсы и возможность поучаствовать в научном проекте. Марафон пройдёт онлайн с 31 октября по 9 декабря 2022 года.

Организатор марафона — Яндекс при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации.

Участники познакомятся с историей моды и тем, как в ней отражаются культурные традиции и особенности регионов. Школьники смогут попробовать себя в роли стилистов и собрать актуальные образы на основе семейных архивов, а также узнают, например, какой цвет вошёл в моду после освоения космоса, как появление фиолетовой одежды связано с химией, что такое кика рогатая и как изобретение пластиковой бутылки изменило моду.

Важная часть марафона — исследовательский проект по сбору уникального датасета архивных праздничных образов жителей России. Это будет самая большая коллекция снимков с изображением нарядной одежды, которая была популярна в России в разное время.

«Тематика Культурного марафона в этом году чрезвычайно интересна. Мода — действительно важная часть культуры, которая, как живопись или музыка, может многое рассказать об обществе и времени. История моды — это составляющая всего развития человеческой цивилизации, которая очень красочно характеризует каждую отдельно взятую эпоху. Всероссийский проект познакомит участников с эволюцией моды, расскажет о её роли в развитии культуры и наоборот — о влиянии культуры на моду», — отмечает заместитель Министра культуры Российской Федерации Надежда Преподобная.

«В своей работе мы поддерживаем проекты, направленные на изучение культуры и традиций нашей страны. Наряды, украшения и предметы декоративно-прикладного искусства могут рассказать современному поколению историю жизни различных этносов, познакомить с традициями наших предков, дать понимание, как видоизменялась мода от региона к региону. Благодаря Культурному марафону ребята не только исследуют эволюцию бытовых и праздничных образов жителей России, но также приобретут полезные практические навыки, связанные с обработкой больших объёмов данных», — отметил первый заместитель Министра просвещения Российской Федерации Александр Бугаев.

Присоединиться к проекту могут все желающие — преподаватели, школьники всех возрастов и их родители. По итогам марафона участники смогут выиграть призы, а самые активные получат приглашения на вечеринку в метавселенной Академии Яндекса.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самаре пройдет Парад Памяти
31 октября 2022  11:48
В Самаре пройдет Парад Памяти
115
Дмитрий Азаров поздравил работников автомобильного и городского пассажирского транспорта
30 октября 2022  12:45
Дмитрий Азаров поздравил работников автомобильного и городского пассажирского транспорта
485
В Параде Памяти 7 ноября в Самаре примут участие бойцы СВО.
29 октября 2022  14:16
Дмитрий Азаров провел заседание организационного комитета по подготовке и проведению Парада Памяти в Самаре 
2250
Подведены итоги областной акции «Лето в стиле ГТО»
29 октября 2022  10:39
Подведены итоги областной акции «Лето в стиле ГТО»
608
Были подведены предварительные итоги социально-экономического развития региона за 9 месяцев текущего года, а также был рассмотрен проект бюджета на следующий год.
28 октября 2022  19:08
«Бюджет развития»: Дмитрий Азаров провел расширенное заседание Правительства региона
695
Весь список