В Самарской области стартует Культурный марафон, посвящённый моде и технологиям

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В этом году Культурный марафон состоится в четвёртый раз и будет посвящён истории моды и роли технологий в её развитии. Эксперты приготовили для школьников, их родителей и педагогов интерактивные тесты, творческие конкурсы и возможность поучаствовать в научном проекте. Марафон пройдёт онлайн с 31 октября по 9 декабря 2022 года.

Организатор марафона — Яндекс при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации.

Участники познакомятся с историей моды и тем, как в ней отражаются культурные традиции и особенности регионов. Школьники смогут попробовать себя в роли стилистов и собрать актуальные образы на основе семейных архивов, а также узнают, например, какой цвет вошёл в моду после освоения космоса, как появление фиолетовой одежды связано с химией, что такое кика рогатая и как изобретение пластиковой бутылки изменило моду.

Важная часть марафона — исследовательский проект по сбору уникального датасета архивных праздничных образов жителей России. Это будет самая большая коллекция снимков с изображением нарядной одежды, которая была популярна в России в разное время.

«Тематика Культурного марафона в этом году чрезвычайно интересна. Мода — действительно важная часть культуры, которая, как живопись или музыка, может многое рассказать об обществе и времени. История моды — это составляющая всего развития человеческой цивилизации, которая очень красочно характеризует каждую отдельно взятую эпоху. Всероссийский проект познакомит участников с эволюцией моды, расскажет о её роли в развитии культуры и наоборот — о влиянии культуры на моду», — отмечает заместитель Министра культуры Российской Федерации Надежда Преподобная.

«В своей работе мы поддерживаем проекты, направленные на изучение культуры и традиций нашей страны. Наряды, украшения и предметы декоративно-прикладного искусства могут рассказать современному поколению историю жизни различных этносов, познакомить с традициями наших предков, дать понимание, как видоизменялась мода от региона к региону. Благодаря Культурному марафону ребята не только исследуют эволюцию бытовых и праздничных образов жителей России, но также приобретут полезные практические навыки, связанные с обработкой больших объёмов данных», — отметил первый заместитель Министра просвещения Российской Федерации Александр Бугаев.

Присоединиться к проекту могут все желающие — преподаватели, школьники всех возрастов и их родители. По итогам марафона участники смогут выиграть призы, а самые активные получат приглашения на вечеринку в метавселенной Академии Яндекса.