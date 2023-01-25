В Самарской области стартовали гастроли прославленного музыкального коллектива Росгвардии

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Концертный тур организован в рамках Всероссийского фестиваля «Щедринские вечера», посвященного 90-летию выдающегося отечественного композитора XX-го века. Первое выступление в рамках своих гастролей один из ведущих военно-творческих коллективов страны дал в стенах Самарской государственной филармонии.

Выступление Образцово-показательного оркестра войск национальной гвардии Российской Федерации началось с исполнения Государственного Гимна Российской Федерации. Теперь, по словам дирижера - начальника Образцово-показательного оркестра Росгвардии, заслуженного артиста Республики Башкортостан полковника Азата Шахмухаметова, это станет визитной карточкой оркестра.

Образцово-показательный оркестр Росгвардии представил на суд самарских зрителей яркую концертную программу, в которой прозвучали произведения классиков: Сергея Рахманинова, Грига, Баха и Бетховена и, разумеется, Родиона Щедрина. Наряду с именитыми музыкантами в концерте приняли участие студенты Московской консерватории и воспитанники Тольяттинского колледжа искусств.

Зрители, а в зале собрались и жители Самары, сотрудники и военнослужащие Росгвардии, ветераны и юнармейцы тепло приветствовали выступление прославленного коллектива. А врио министра культуры Самарской области Ирина Калягина вручила руководству оркестра благодарственные письма от Губернатора Самарской области. Напомним, что 25 января оркестр выступил в Сызрани, а завершится гастрольный тур концертом на сцене Детской филармонии Тольяттинского колледжа искусств, которая носит имя Родиона Константиновича Щедрина.