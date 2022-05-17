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В Самарской области стартовала регистрация на второй сезон проекта «ТопБЛОГ»

17 мая 2022 13:20
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В Самарской области стартовала регистрация на второй сезон проекта «ТопБЛОГ».

До 23 мая продлится регистрация на второй сезон проекта «ТопБЛОГ». Это образовательный проект платформы «Россия – страна возможностей», где ведущие блогеры и эксперты абсолютно бесплатно обучают всех желающих развивать свои социальные сети и создавать вовлекающий контент.

«Я путешествую 15 лет и уже 8 лет занимаюсь блогингом, - рассказывает наставник первого сезона проекта «ТопБЛОГ», путешественник, блогер из Самары Алексей Жирухин. - Блог завел по просьбе друзей, которым были интересны мои приключения по России и миру. На тот момент не было никого, кто бы мог подсказать, что нужно делать, чтобы эффективно развиваться в этой сфере. Таким образом, я первые года преимущественно для друзей и писал. И лишь потом начал потихонечку выходить в топы рейтингов. Совершил много ошибок, набил кучу шишек. «ТопБЛОГ» позволяет совершить быстрый старт в этой сфере. Скажем так, я очень завидую участникам этого проекта, так как тот путь, который я совершил за 8 лет, можно в таких условиях сделать за один год. И это бесплатно!»

Зарегистрироваться на сайте проекта https://topblog.rsv.ru может любой житель Самарской области старше 14 лет. При этом не имеет значения – создал он свой аккаунт в соцсетях только что или уже ведет популярный блог.

«Мне кажется, у всех есть возможность хорошо прокачаться, - говорит Алексей Жирухин. - Все в мире меняется, одни соцсети уходят, другие приходят, нужно быть в форме постоянно. Многие участники, которые приходили в проект с одним запросом, пообщавшись со мной, открыли свои странички и на Дзене. Лично я познакомился с успешными блогерами из других соцсетей и понял, как вести ТикТок. Так что я сам многому в этом проекте научился, хотя уже опытный блогер. А еще «ТопБЛОГ» - это друзья со всей России. Благодаря проекту я познакомился с интереснейшими людьми и даже после окончания прошлого сезона продолжаю с ними дружить и общаться. Это круто!»

В новом сезоне акцент будет на ведении блогов в российских социальных медиа: ВКонтакте, Telegram, Одноклассники, Яндекс.Дзен, RUTUBE, Yappy. Помимо этих шести основных треков будущих блогеров ждут три направления в «Специальном треке»: «Про образование», «Школьный паблик», «Про управление».

Среди экспертов проекта заместитель генерального директора «Газпром-медиа Холдинг» Александр Моисеев, генеральный директор АО «Русская медиагруппа» Любовь Маляревская, генеральный директор холдинга «News Media» Максим Иксанов и другие.

Наставниками в прошлом сезоне были блогер и путешественник из Самары Алексей Жирухин, журналист, телеведущая, телепродюсер Елена Летучая, артист, блогер MIA BOYKA, актер, режиссёр, блогер Сергей Штепс и другие. В этом году наставниками также будут яркие личности, которые раскроют свои секреты успешного блога.  

Все участники проекта получат актуальные знания по ведению своего блога, профессиональное портфолио, поддержку профессионального развития после окончания проекта.

Победители получат возможность заключить рекламные контракты, вести коллаборации с топовыми блогерами страны, дружное комьюнити единомышленников, путешествия по России, любовь подписчиков и другие возможности, которые предоставляет блогерская жизнь.

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