В Самарской области стартовала акция «Служу Отечеству»

161

Второй год подряд Государственный фонд «Защитники Отечества» и Российское общество «Знание» запускают Всероссийскую акцию «Служу Отечеству» в рамках трека Знание.Герои. В этом году она пройдет с 23 июля по 22 августа.

«Всероссийская акция «Служу Отечеству» – это важный шаг в укреплении связи поколений и воспитании настоящих патриотов. Сегодня как никогда необходимо, чтобы молодежь не только знала историю страны, но и чувствовала личную ответственность за ее будущее. Эта инициатива объединяет ветеранов, действующих защитников Родины и молодых ребят, передавая им бесценный опыт, правду о героизме предков и понимание того, что служение России – не только воинский долг, но и ежедневный труд в науке, культуре, экономике на благо страны. Гордимся теми, кто сегодня отстаивает интересы государства, и верим, что благодаря таким проектам новое поколение вырастет достойными гражданами, готовыми продолжать славные традиции», – сказала статс-секретарь – заместитель Министра обороны России, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

Напомним, что суть проекта заключается в привлечении ветеранов СВО к активной просветительской и наставнической работе. Их личные истории мужества, героизма и боевого опыта станут основой для встреч с детьми и подростками на площадках детских оздоровительных лагерей, а также с другими участниками акции, предоставляя уникальную возможность услышать о служении Родине из первых уст.

«Второй год подряд мы объединяем усилия с фондом «Защитники Отечества». Для нас это не просто акция, а важная миссия. Она дает уникальную возможность ветеранам СВО поделиться своим бесценным опытом, обрести новую социальную роль просветителей и наставников. А для молодежи – это живой, честный разговор о настоящем героизме, долге и любви к Родине, возможность услышать истории служения Отечеству из первых уст. Такой диалог поколений необходим для сохранения нашей исторической памяти и воспитания истинных патриотов», – отметил генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

В Самарской области акция стартовала в детском лагере «Волжанка», где перед ребятами выступил лектор Общества «Знание», участник президентской программы «Время Героев» и ее регионального продолжения - «Школы героев» - Олег Зорин. Он рассказал о причинах СВО, её целях и задачах, а также о подвигах героев специальной военной операции. Подполковник запаса, кандидат юридических наук приступил к выполнению служебно-боевых задач в зоне проведения спецоперации в 2023.

Сегодня он проводит патриотические уроки мужества в школах, колледжах и университетах, преподает на кафедре экологии и безопасности жизнедеятельности Самарского государственного университета.

«Моя жизнь всегда была тесно связана со службой Отечеству. В 1995 году закончил Воронежское высшее военное авиационное инженерное училище, подполковник запаса. Поэтому остаться в стороне я не мог. На Украине мы столкнулись с возрождением нацизма», — отметил Олег Зорин.

Лектор рассказал о бойцах, которые в этой борьбе проявили себя настоящими героями. Среди них — выпускники Казанского танкового училища, 19 из которых удостоены звания Героя Российской Федерации, а трое — званий Героев Донецкой и Луганской Народных Республик. Их имена стали символами мужества. Особое внимание он уделил героям из Самарской области: Артёму Пономаренко, ценой жизни спасшему четверых боевых товарищей; Андрею Соколовскому, погибшему, защищая разведывательные подразделения от обстрела; Александру Старчкову, прикрывшему отход группы ценой собственной жизни; Виталию Красному, который, несмотря на ранения, продолжил бой и спас товарища. Их имена, как сказал Президент страны Владимир Путин, «должны быть сохранены на века», ведь именно на таких историях строится будущее России.

Олег Зорин отметил, что глава государства неоднократно подчёркивал — подвиги российских военнослужащих должны стать основой для воспитания будущих поколений.

Проект охватит важные даты периода его проведения, включая Дни воинской славы, День Воздушно-десантных войск и День Государственного флага Российской Федерации. В рамках акции пройдут специально подготовленные Обществом «Знание» мастер-лекции, такие как «Служение Отечеству: из поколения в поколение», раскрывающая исторические примеры героизма и важность преемственности; «Кто такие герои?», посвященная героям нашего времени – военным и гражданским, чьи поступки формируют историю и вдохновляют, и другие. В качестве лекторов выступят ветераны боевых действий, лекторы Общества «Знание», инструкторы Центра «Воин», члены региональных Ассоциаций ветеранов, участники СВО, медики и другие приглашенные эксперты.

Знание.Герои — это просветительский проект Общества «Знание», который был запущен с целью воспитания у подрастающих поколений чувства гордости за страну, ее великое прошлое и героическое настоящее.

Лекторами проекта выступают Герои России, участники СВО, государственные деятели, лидеры мнений встречаются с российской молодежью. Участники вместе обсуждают темы подвигов соотечественников, исторической правды и борьбы с фальсификацией, событий Великой Отечественной войны, роли регионов в истории России.

С мероприятиями проекта Знание.Герои можно познакомиться на сайте Российского общества «Знание».

Фото - самарский филиал Госфонда "Защитники Отечества"