В Самарской области стартовал третий этап ОПМ «Нелегальный мигрант»

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Особое внимание будет уделено местам компактного проживания иностранных граждан, нарушение правил пребывания (проживания) и осуществление ими трудовой деятельности.

В целях выявления и пресечения преступлений и правонарушений в сфере миграции на территории Самарской области проводится третий этап комплексной оперативно-профилактической операции «Нелегальный мигрант».

В мероприятии принимают участие сотрудники территориальных органов Самарской области, Управления по вопросам миграции, оперативники Управления уголовного розыска, Управления по контролю за оборотом наркотиков, Управления экономической безопасности и противодействия коррупции областного главка полиции, сотрудники Управления охраны общественного порядка и Центра по противодействию экстремизму, УГИБДД.

Как сообщил начальник Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Самарской области полковник полиции Денис Сафаров: «В период с 05 по 08 декабря 2023 года на территории Самарской области сотрудники полиции проверят объекты строительства и торговли, особое внимание будет уделено местам компактного проживания иностранных граждан, нарушение правил пребывания (проживания) и осуществление ими трудовой деятельности».