В Самарской области стартовал сезон охоты на пернатую дичь: сотрудники Росгвардии проводят рейдовые мероприятия

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13 августа в Самарской области стартовал очередной сезон охоты на пернатую дичь. Сотрудники лицензионно-разрешительных подразделений Управления Росгвардии по Самарской области приняли участие в рейдовых мероприятиях, которые проводились совместно с представителями регионального Департамента охоты и рыболовства и сотрудниками органов внутренних дел.

Участники рейдов проверяли, насколько четко охотники выполняют требования нормативно-правовых актов, регламентирующих оборот гражданского длинноствольного оружия и боеприпасов, а также правила охоты.

Только за 13-14 августа на территории охотугодий Самарской области проверено более 200 владельцев оружия. В ходе рейдов было составлено 26 протоколов за нарушение правил охоты. Еще два протокола сотрудники Росгвардии составили за нарушение правил хранения и ношения оружия, а также патронов к нему. Три единицы охотничьего оружия были за нарушения изъяты.

Проверки соблюдения гражданами требований, регламентирующих оборот гражданского длинноствольного оружия, будут продолжены, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области.

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области