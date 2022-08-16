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В Самарской области стартовал сезон охоты на пернатую дичь: сотрудники Росгвардии проводят рейдовые мероприятия
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В Самарской области стартовал сезон охоты на пернатую дичь: сотрудники Росгвардии проводят рейдовые мероприятия

16 августа 2022 11:51
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В ходе рейдов было составлено 26 протоколов за нарушение правил охоты.

13 августа в Самарской области стартовал очередной сезон охоты на пернатую дичь. Сотрудники лицензионно-разрешительных подразделений Управления Росгвардии по Самарской области приняли участие в рейдовых мероприятиях, которые проводились совместно с представителями регионального Департамента охоты и рыболовства и сотрудниками органов внутренних дел.

Участники рейдов проверяли, насколько четко охотники выполняют требования нормативно-правовых актов, регламентирующих  оборот гражданского длинноствольного оружия и боеприпасов, а также правила охоты.

Только за 13-14 августа на территории охотугодий Самарской области проверено более 200 владельцев оружия. В ходе рейдов было составлено 26 протоколов за нарушение правил охоты. Еще два протокола сотрудники Росгвардии составили за нарушение правил хранения и ношения оружия, а также патронов к нему. Три единицы охотничьего оружия были за нарушения изъяты.

Проверки соблюдения гражданами требований, регламентирующих оборот гражданского длинноствольного оружия, будут продолжены, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области.

 

Фото:   пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области

 

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