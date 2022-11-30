В Самарской области стало меньше безработных

Я нашел ошибку
Главные новости:
Один из ключевых вопросов совещания – обеспечение правопорядка в период новогодних выходных дней на территории Самарской области.
Дмитрий Азаров провел совещание по вопросам обеспечения безопасности и правопорядка в Самарской области в период новогодних праздников
В целом по области выполнено 190 видов работ в рамках капитального ремонта в 160 образовательных организациях.
В Самарской области в 2022 году существенно обновлена инфраструктура сфер образования и культуры
Во время беседы обсуждались актуальные вопросы, касающиеся осужденных без изоляции от общества.
Ольга Гальцова провела рабочую встречу с начальником УФСИН СО Рамизом Алмазовым
По улице Самарской на участке от улицы Чкалова до улицы Полевой, а также по улице Полевой в границах улиц Галактионовской и Садовой.
Метрострой: продлено ограничение движения транспорта по улицам Самарской и Полевой
Цель программы - к 2030 году сформировать в России более 100 прогрессивных современных университетов - центров научно-технологического и социально-экономического развития страны.
Два вуза региона претендуют на увеличенное финансирование по программе «Приоритет 2030»
Неделя предпринимательства и бизнес-итоги.
В Самаре стартует форум "Мой бизнес 63. Время новых решений"
Вход свободный.
В СОУНБ открывается вернисаж контрастов «Между светом и тьмой»
Работы проводились в рамках государственной программы «Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области на 2017–2025 годы».
Завершилось благоустройство сквера «Студенческий» в Новокуйбышевске
Наверх
Самара  -8 °C, Тольятти  -7 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 61.07
0.32
EUR 63.39
0.09
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Новокуйбышевске состоится концерт военного оркестра гвардейской Александрийской бригады
В Самаре специалисты со всей России обсудят модельную перезагрузку современных библиотек
«Музыка в библиотеке»: В СОУНБ состоится музыкальный концерт «Сказочный город Опера и его достопримечательности»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самарской области стало меньше безработных

30 ноября 2022 15:42
138
Более 43 тысяч человек с начала года смогли найти подходящее место для трудоустройства.

О том, как в регионе обстоят дела на рынке труда, где искать работу и какую помощь в этом оказывает государство, в ходе прямого эфира из Центра управления регионом Самарской области рассказала врио заместителя министра труда, занятости и миграционной политики Самарской области Юлия Бренер.

Уровень безработицы в Самарской области продолжает снижаться. Сегодня он составляет 0,6%. В поиске работы в регионе находятся порядка 10,7 тысяч человек. При этом количество открытых вакансий держится на отметке в 41-42 тысячи.

По словам Юлии Бренер, сроки поиска работы заметно сократились. Сейчас у большинства соискателей уходит на это порядка 4 месяцев. Всего в 5% случаев требуется больше времени.

На сегодняшний день среди наиболее востребованных на рынке труда работники двух основных категорий. Это рабочие и служащие. Среди рабочих специальностей пользуются спросом сварщики, токари, монтажники, операторы станков с ЧПУ. Также востребованы инженеры, педагоги, воспитатели, социальные работники, средний медицинский персонал, фельдшеры и врачи.

Сегодня служба занятости предоставляет весьма широкий спектр государственных услуг. И все они бесплатны. Это услуги профориентации, профобучения, дополнительного образования и даже психологическая поддержка. Кроме того, поиск работы для жителей региона упростился.

«С этого года услуги службы занятости стало получить еще легче, – подчеркнула врио заместителя министра труда, занятости и миграционной политики Самарской области Юлия Бренер.  - Самарская область стала пилотным регионом, где все услуги можно получить онлайн. Это профориентационные услуги, психологическая поддержка. Все это можно получить, не выходя из дома. Через сайт «Работа в России»».

Также с помощью большого кадрового портала можно сразу подать заявку на трудоустройство. Сделать это могут и соискатели без опыта работы. Например, молодые специалисты.  По словам Юлии Бренер, некоторые работодатели сейчас ощущают нехватку кадров и им приходится менять свой подход.

«Работодатели перестроили свою систему, – рассказала Юлия Бренер, -  Если раньше они брали людей только с опытом работы, то сейчас они готовы брать людей без опыта и обучать их на предприятии. На многих предприятиях существует целая система обучения и система наставничества. Она также стимулируется региональным правительством. Работодателям компенсируются затраты на организацию обучения и стажировки молодых специалистов».

Юлия Бренер напомнила и о важном нововведении. Если раньше кадровая служба работала с теми, кто уже потерял работу, то, начиная с конца прошлого года, Служба занятости работает и с теми, кто находится в поиске нового, более подходящего места, при этом занят на основной работе.

 

Фото:   ЦУР СО

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Один из ключевых вопросов совещания – обеспечение правопорядка в период новогодних выходных дней на территории Самарской области.
30 ноября 2022  17:53
Дмитрий Азаров провел совещание по вопросам обеспечения безопасности и правопорядка в Самарской области в период новогодних праздников
22
Разработчикам Самарской области представили инструменты Фонда содействия инновациям
30 ноября 2022  11:56
Разработчикам Самарской области представили инструменты Фонда содействия инновациям
209
Самарская губернская дума во втором чтении приняла бюджет региона на следующий год.
29 ноября 2022  15:22
Дмитрий Азаров поблагодарил региональный кабмин и областной парламент за работу по формированию бюджета
509
Стало известно, где в Самаре появятся выходы новой станции метро «Театральная»
29 ноября 2022  11:59
Стало известно, где в Самаре появятся выходы новой станции метро «Театральная»
512
В Самаре появился сквер Рудольфа Абеля
28 ноября 2022  13:39
В Самаре появился сквер Рудольфа Абеля
450
Весь список