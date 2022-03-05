В Самарской области спрос на сковородки вырос на 93% накануне 8 марта

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По данным продаж Wildberries, чаще всего в Самарской области к 8 марта в качестве подарков россияне приобретают шоколад, цветы, косметику, ювелирные изделия, мягкие игрушки, а также электронику и бытовую технику.

Самый популярной покупкой мужчин в области станут букеты и цветочные композиции. Пока еще слишком рано для заказов свежих цветов, но уже сейчас покупатели заказывают букеты из сублимированных цветов, которые хранятся значительно дольше обычных.

Накануне праздника растет спрос на сковородки - в феврале в Самарской области он увеличился на 93% год к году, на наборы кастрюль - на 79%. Продажи мультиварок выросли на 81%, миксеров — на 59%.

Спрос на фигурный шоколад в регионе вырос на 378% год к году, на конфеты – на 66%, а подарочных наборов продуктов приобрели на 69% больше. Продажи мягких игрушек перед 8 марта выросли на 38% год к году.

Среди популярных подарков к Международному женскому - косметика и парфюмерия: больше всего в штуках россияне приобрели кремов (+68%), косметики для ванн (+54%) и духов (+53%).

В подарок для своих возлюбленных и членов семьи мужчины в Самарской области приобретают различную ювелирную продукцию - ее продажи выросли на 36%. Самые востребованные украшения – кольца, браслеты и подвески, а также ювелирные броши.

Популярным в этом году подарком для прекрасной половины человечества станет и электроника: продажи ноутбуков выросли на 227%, смарт-часов — на 31%, смартфонов — так же на 31%.