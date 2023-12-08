Я нашел ошибку
Главные новости:
в Самарской области открыл свою работу предпринимательский форум «Мой бизнес 63. Точки опоры»
В Самарской области открыл свою работу предпринимательский форум «Мой бизнес 63. Точки опоры»
Антон Силуанов спрогнозировал инфляцию в 2024 году на уровне 4,5%
Антон Силуанов спрогнозировал инфляцию в 2024 году на уровне 4,5%
Самарцы стали чаще покупать оборудование для самостоятельного ремонта авто
Самарцы стали чаще покупать оборудование для самостоятельного ремонта авто
В Самарской области стартовала благотворительная акция «Ёлка желаний»
В Самарской области стартовала благотворительная акция «Ёлка желаний»
Брюссель решил осложнить компаниям из России и Белоруссии поставки газа в страны блока
Брюссель решил осложнить компаниям из России и Белоруссии поставки газа в страны блока
В Тольятти Герой России встретился с подшефными кадетами Росгвардии
В Тольятти Герой России встретился с подшефными кадетами Росгвардии
Билайн бизнес увеличил точность распознавания речи до 90%
Билайн бизнес увеличил точность распознавания речи до 90%
Здание Самарского театра драмы украшено праздничной иллюминацией
Здание Самарского театра драмы украшено праздничной иллюминацией
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 92.57
-0.21
EUR 99.81
-0.33
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Выставка «Хлебная лихорадка» откроется в Самаре
На «Станкозаводе» в Самаре пройдет большой Рождественский маркет
В самарском ДК «Победа» пройдет мероприятие, посвященное Дружбе народов
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самарской области спрос на многозадачных сотрудников вырос на 97%

8 декабря 2023 10:26
168
В Самарской области спрос на многозадачных сотрудников вырос на 97%

Потребность российского бизнеса в кросс-функциональных работниках в 2023 году увеличилась к 2021 году почти в три раза. Такая статистика — результат беспрецедентного кадрового голода в большинстве отраслей российской экономики. Об этом говорят результаты исследования, проведенного разработчиком голосовых и текстовых роботов, резидентом «Сколково» Robovoice совместно с рекрутинговой платформой hh.ru.

Спрос на навык «многозадачность» в России за два года вырос почти в три раза (+181% за январь-октябрь 2023 года к аналогичному периоду 2021 года). В Самарской области потребность в многозадачных сотрудниках выросла на 97%.

В целом с начала года такой навык, как работа в условиях многозадачности, встречался в 8,3% вакансий по всей стране и в 7,4% вакансий в Самарской области. При этом среди соискателей о наличии такого навыка в резюме сообщают лишь 5,8% россиян и 4,9% жителей Самарской области.

«Дефицит рабочей силы в России привел к аномально низкому уровню безработицы и росту зарплат в большинстве отраслей экономики, но не обошлось и без побочных эффектов. В условиях подорожания труда многие компании, главным образом малый бизнес и растущие стартапы, испытывают проблемы с наймом нужного количества персонала для выполнения имеющегося объема работ, и ожидают от каждого нового сотрудника большей вовлеченности, в том числе в те рабочие процессы, к которым обладатели той или иной профессии раньше не имели отношения», — комментирует Альбина Султанова, директор филиала hh.ru в Поволжье.

В этом году наибольшую потребность в кросс-функциональных специалистах испытывали организации культуры и искусства, предприятия ЖКХ, некоммерческие организации (НКО), компании финансового сектора (в частности, управление активами), государственные организации, образовательные учреждения, строительные и девелоперские организации, гостинично-ресторанный сектор, предприятия лесной и деревообрабатывающей промышленности, организации медиаиндустрии (СМИ, реклама, PR) и сельскохозяйственная отрасль.

«Повышенный спрос на многозадачность и связанный в том числе с этим рост уровня стресса неминуемо сказывается на производительности, продуктивности и результативности труда. Частично решить эту проблему позволяет автоматизация бизнес-процессов, благодаря которой удается избавить людей от изматывающей рутины и высвободить время для целевых задач. Внедрение голосовых и текстовых роботов, в частности, снижает нагрузку на рекрутеров и HR-специалистов, операторов колл-центров, диспетчеров абонентских служб и менеджеров по работе с клиентами», — комментирует Александр Павлов, генеральный директор Robovoice.

 

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самарской области стартовала благотворительная акция «Ёлка желаний»
8 декабря 2023  13:43
В Самарской области стартовала благотворительная акция «Ёлка желаний»
79
Принято решение о выплатах возмещения дольщикам ЖК
8 декабря 2023  11:48
Принято решение о выплатах возмещения дольщикам ЖК "Новая заря" в Самаре
226
Дмитрий Азаров поручил главе Самары встретиться с жителями по вопросам работы транспорта
8 декабря 2023  11:24
Дмитрий Азаров поручил главе Самары встретиться с жителями по вопросам работы транспорта
159
Самарцам рассказали, как будут работать школы в мороз
8 декабря 2023  09:34
Самарцам рассказали, как будут работать школы в мороз
196
В Самарской области отремонтировано 7 участков дорог, входящих в опорную сеть России
7 декабря 2023  13:44
В Самарской области отремонтировано 7 участков дорог, входящих в опорную сеть России
392
Весь список