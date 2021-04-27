В Самарской области спецподразделения Росгвардии приняли участие в тактико-специальных занятиях

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По итогам зимнего периода обучения состоялись тактико-специальные занятия, в которых приняли участие все спецподразделения Управления Росгвардии по Самарской области.



Так, в частности, сотрудники СОБР «Омега» в ходе проведения комплексных занятий отработали комплекс задач по предназначению. Офицеры специального отряда быстрого реагирования отработали тактику задержания вооруженных преступников в различных обстоятельствах: как на улице, так и в здании. Занятия были организованы на базе тольяттинского ОМОН, при этом проводились они в условиях, максимально приближенных к реальным. Сотрудники Росгвардии задействовали как беспилотные летательные аппараты, так и бронетехнику.



«Общая оценка, которую получили специальные подразделения – «хорошо», личный состав готов к выполнению задач в полном объеме» - подвел итоги тактико-специальных занятий заместитель начальника Управления Росгвардии по Самарской области полковник полиции Айбулат Сатвалдыев.