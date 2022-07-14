В Самарской области специалисты соцобслуживания проходят тренинг по системе долговременного ухода

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С 12 по 14 июля на базе Самарского областного геронтологического центра проходит тренинг по системе долговременного ухода за инвалидами и гражданами старшего возраста (СДУ). СДУ в нашем регионе реализуется в рамках национального проекта «Демография», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.

Индивидуальный подход, качественное обслуживание, поддержка родственников пожилого человека, а также профилактика когнитивных нарушений у граждан старшего возраста стали основными направлениями работы данной системы.

Обучение проводит эксперт Благотворительного фонда «Старость в радость» Оксана Авдеева. Фонд занимается внедрением системы долговременного ухода по всей России и выступает методологом и экспертом.

«Мы на этих занятиях учимся изначально правильному уходу, чтобы не было эмоционального и профессионального выгорания непосредственно у ухаживающего персонала и чтобы было комфортно человеку, который в силу обстоятельств стал маломобильным и немобильным. Делаем разбор в деталях», - комментирует эксперт благотворительного фонда.

Всего в тренинге участвует группа из 23 специалистов семнадцати учреждений социального обслуживания Самарской области.

Программа обучения насыщенная и продолжается 3 дня по 12 часов.

В ходе обучения эксперт рассказывает об основных элементах ухода за пожилыми людьми, инновационных методах, применяемых в системе долговременного ухода. Представители учреждений изучают «золотые правила» перемещения, позиционирования, транспортировки маломобильных и немобильных граждан, организации питания и кормления, правила гигиены и инфекционной безопасности при уходе за маломобильными и немобильными людьми.

Применять новые знания обучающиеся тренируются друг на друге: в роли людей с ограниченными возможностями здоровья выступают сами сотрудники учреждений соцобслуживания. Основной акцент в обучении делается именно на отработке практических навыков, основанных на принципах кинестетики.

Такое обучение невозможно провести в онлайн-формате. Только живое общение и непосредственный физический контакт с предполагаемым подопечным смогут помочь участникам тренинга в приобретении новых умений в системе долговременного ухода.

«Время идет, меняются требования к обслуживанию, и те инновационные подходы, которые на сегодняшний день очень актуальны, дают свои плоды», - отмечает директор Самарского областного геронтологического центра Александр Тычкин.

Соцпакет долговременного ухода – одно из новых направлений современной системы социального обслуживания. Если традиционно преобладали так называемые сервисные услуги, то система долговременного ухода позволила расширить перечень «уходовых» услуг (кормление, приготовление и подача пищи, гигиенические услуги, позиционирование и др.) и предоставлять их бесплатно, при этом не исключая возможности воспользоваться еще дополнительными услугами (сверх соцпакета), а также получать эти услуги ежедневно по удобному для граждан графику.

Сейчас социальный пакет долговременного ухода получают 569 жителей области.

Также развиваются стационарозамещающие технологии и социальные сервисы - в регионе функционируют 11 центров дневного пребывания для пожилых и инвалидов. Там проводятся занятия для социальной адаптации людей и максимального замедления развития у них когнитивных нарушений. За текущий период 2022 года в таких центрах услуги получили более 300 человек. 18 граждан получили услуги в сочетании форм социального обслуживания (на дому + полустационар).